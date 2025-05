De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, breidde dinsdag de uitzonderingen uit op een uitgebreide bevriezing van buitenlandse hulp. Hij verklaarde dat de Verenigde Staten humanitaire zaken zoals onderdak en medicijnen zouden blijven financieren.

President Donald Trump gaf bij zijn terugkeer in zijn ambt vorige week opdracht tot een pauze van 90 dagen om de hulp van de Verenigde Staten, 's werelds grootste donor in termen van dollars, te herzien.

Rubio volgde dit op door vrijwel alle financiering te bevriezen, hoewel hij uitzonderingen maakte voor noodvoedsel en militaire hulp aan Israël en Egypte.

In een memo op dinsdag, na protesten van hulporganisaties, verduidelijkte Rubio dat ook andere 'humanitaire hulp' naast voedsel zou worden vrijgesteld tijdens de beoordelingsperiode.

Humanitaire hulp werd gedefinieerd als 'essentiële levensreddende medicijnen, medische diensten, voedsel, onderdak en bestaanshulp', schreef Rubio in de memo, waarvan de inhoud werd bevestigd aan nieuwsagentschappen.

Woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Tammy Bruce, schreef op X: 'Dringende behoeften worden vervuld.'

'Algemene vrijstellingen zijn van kracht voor noodvoedsel en andere noodhumanitaire hulp. En er is een vrijstellingsproces voor items die niet onder bestaande vrijstellingen vallen,' voegde ze eraan toe.

Verreikende gevolgen

Bruce zei dat het doel was om af te komen van “flagrante” financiering en programma's die niet in lijn zijn met de prioriteiten van de Trump-administratie.

Ze wees deels op inspanningen met betrekking tot hulp bij de klimaatcrisis en gender. 'Het mandaat van het Amerikaanse volk was duidelijk — we moeten ons opnieuw richten op Amerikaanse nationale belangen,' zei ze.

Hulporganisaties en Democratische wetgevers hebben hun bezorgdheid geuit over de mogelijk verstrekkende gevolgen van de bevriezing.

De nieuwste vrijstelling lijkt groen licht te geven voor financiering van medicijnen onder PEPFAR, een groot Amerikaans programma tegen hiv/aids.

PEPFAR werd in 2003 opgericht onder voormalig president George W. Bush en heeft naar verluidt zo'n 26 miljoen levens gered.

In een reactie vóór de laatste vrijstelling sprak ONE, de hulporganisatie mede-opgericht door de Ierse zanger Bono, de hoop uit op uitzonderingen, maar waarschuwde dat 'bureaucratische rompslomp' nog steeds invloed kan hebben op de financiering van PEPFAR.

'Onze tegenstanders zullen profiteren van deze kloof in Amerikaans leiderschap en desinformatie promoten die het vertrouwen in de VS ondermijnt en onze reputatie wereldwijd schaadt,' zei Elizabeth Hoffman, uitvoerend directeur Noord-Amerika bij ONE.