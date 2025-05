Portugal kan op weg zijn naar zijn derde algemene verkiezingen in drie jaar tijd, nadat de centrumrechtse regering van premier Luís Montenegro een vertrouwensstemming heeft verloren.

De stemming op dinsdag werd gehouden naar aanleiding van beschuldigingen van belangenverstrengeling tegen Montenegro, die verband houden met een familiebedrijf. Een laatste poging om de stemming te voorkomen mislukte, omdat er geen overeenstemming werd bereikt over de voorwaarden voor een voorgestelde parlementaire enquête.

“De regering heeft tot op het laatste moment alles geprobeerd om vervroegde verkiezingen te voorkomen,” zei Montenegro bij het verlaten van het parlement.

De Socialistische Partij (PS), de belangrijkste oppositiepartij, en de extreemrechtse Chega-partij stemden beide om de regering ten val te brengen. Nu ligt de beslissing bij president Marcelo Rebelo de Sousa, die moet bepalen of hij het parlement ontbindt en nieuwe verkiezingen uitschrijft.

Montenegro, 52 jaar oud en minder dan een jaar in functie, verklaarde aan het begin van het parlementaire debat over de motie van wantrouwen: “Ik heb geen misdaad begaan.”

Het parlement debatteerde meer dan drie uur over de vertrouwensstemming, waarbij de PS aandrong op samenwerking van Montenegro met een speciale parlementaire enquête naar de zakelijke activiteiten van zijn familie. Maar de partijen slaagden er niet in om overeenstemming te bereiken over de voorwaarden van de enquête, en de vertrouwensstemming ging door.

“De stemming van vandaag zal bepalen of we naar verkiezingen gaan en of de Socialistische Partij een alliantie aangaat met extreemrechts om de regering ten val te brengen,” zei Montenegro eerder op dinsdag in het parlement.

Nieuwe verkiezingen zouden de extreemrechtse Chega-partij verdere winst kunnen opleveren, nadat deze bij de wetgevende verkiezingen van maart 2024 de derde grootste politieke kracht in Portugal werd. De partij verhoogde toen haar aantal zetels van 12 naar 50 en behaalde 18 procent van de stemmen.

‘Laf aftreden’

Op maandag had de PS formeel een parlementaire onderzoekscommissie aangevraagd naar de mogelijke belangenverstrengeling van Montenegro. De premier had al schriftelijk gereageerd op de vragen van de oppositie, maar volgens PS-leider Pedro Nuno Santos “zijn deze schriftelijke antwoorden niet voldoende om de verdenkingen weg te nemen.”

Montenegro verklaarde zaterdag dat hij de vertrouwensstemming had uitgeroepen vanwege het risico op langdurige instabiliteit. Santos noemde deze stap een “laf aftreden.”

De premier vertelde maandag aan CNN Portugal dat hij opnieuw kandidaat zou zijn als De Sousa nieuwe parlementsverkiezingen uitschrijft, die waarschijnlijk op 11 of 18 mei zouden plaatsvinden.

De Sousa heeft de partijen op woensdag bijeen geroepen en zal op donderdag een vergadering van de Staatsraad bijeenroepen.

Sociale Democratische Partij-leider Montenegro trad in april vorig jaar aan, maar zonder een absolute meerderheid in het parlement. De belangrijkste beschuldiging tegen hem betreft een dienstverlener die eigendom is van zijn vrouw en kinderen. Portugese media meldden dat het bedrijf contracten had met verschillende particuliere bedrijven die afhankelijk zijn van overheidsopdrachten. Ook zijn er meldingen van vermeende onregelmatigheden bij de aankoop van een appartement.

Montenegro, die al twee moties van wantrouwen heeft overleefd, ontkent enige vorm van wangedrag. De volgende algemene verkiezingen in Portugal stonden gepland voor januari 2028.