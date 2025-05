Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het beroep van de terroristische organisatie PKK tegen eerdere uitspraken van EU-rechtbanken, die beperkende maatregelen tegen de verboden groep oplegden, afgewezen.

Het Hof van Justitie, het hoogste gerechtshof van de EU, verwierp donderdag het beroep van de PKK uit 2023. Dit beroep betrof beslissingen die sinds 2015 tegen de groep waren genomen in een reeks uitspraken.

Met deze uitspraak bevestigde het hof eerdere beslissingen over de terroristische organisatie en stelde het vast dat de PKK betrokken blijft bij handelingen die rechtvaardigen dat zij op de lijst blijft staan. Het hof verklaarde dat "het aanhoudende risico van betrokkenheid bij terroristische activiteiten" het noodzakelijk maakt om de beperkende maatregelen voort te zetten.

De PKK had aangevoerd dat haar acties niet als terrorisme moeten worden geclassificeerd, maar als handelingen binnen een gewapend conflict. Het hof verwierp deze claim echter en benadrukte dat de EU-antiterreurwetten van toepassing zijn, ongeacht de context waarin gewelddadige handelingen plaatsvinden.

De uitspraak bevestigde ook dat het besluitvormingsproces van de EU-Raad aan de wettelijke vereisten voldeed. "De namen van personen en entiteiten op de (terroristen)lijst ... moeten regelmatig en minstens eens per zes maanden worden herzien om te verzekeren dat er gronden zijn om hen op de lijst te houden," aldus het hof.

De PKK staat sinds 2002 op de EU-lijst van terroristische organisaties. Als onderdeel van deze maatregelen legt de EU sancties op, zoals het bevriezen van de financiële tegoeden van de PKK en het verbieden van financiële steun aan de groep.

In 2022 diende de groep een verzoek in bij het Gerecht van de Europese Unie om van de terreurlijst te worden verwijderd en om de financiële beperkingen op te heffen, maar dit verzoek werd afgewezen.

In haar 40-jarige terreurcampagne tegen Turkije is de PKK – die door Turkije, de VS en de EU als terroristische organisatie wordt aangemerkt – verantwoordelijk voor de dood van meer dan 40.000 mensen, waaronder vrouwen, kinderen, baby’s en ouderen.

Naast de officiële erkenning van de PKK als terroristische organisatie door de EU, heeft Turkije kritiek geuit op de tolerantie die veel EU-lidstaten tonen voor de activiteiten van de groep, waaronder fondsenwerving en demonstraties.

Op 27 februari riep de veroordeelde PKK-leider Abdullah Öcalan op tot de ontbinding van de PKK en alle aanverwante groepen, en drong hij aan op een einde aan de terreurcampagne die meer dan 40 jaar heeft geduurd.