Het Israëlische leger heeft volgens lokale gezondheidsautoriteiten minstens 70 Palestijnen gedood in Gaza, bij een intensivering van de bombardementen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump het Midden-Oosten bezoekt.

Medici meldden woensdag dat de meeste slachtoffers, waaronder vrouwen en kinderen, omkwamen bij een reeks Israëlische luchtaanvallen die huizen in het Jabalia-gebied in het noorden van Gaza troffen.

“Sommige slachtoffers liggen nog op straat en onder het puin, waar reddings- en noodteams niet bij kunnen komen,” aldus een verklaring van het Ministerie van Gezondheid.

Medici meldden dat Israëlische aanvallen ongeveer 50 mensen hebben gedood in de noordelijke stad Jabalia en het bijbehorende vluchtelingenkamp. Het officiële persbureau Wafa meldde dat reddingswerkers van de civiele bescherming moeite hebben om met beperkte middelen slachtoffers onder het puin van de getroffen gebouwen in het gebied te halen.

Een medische bron vertelde aan Anadolu dat nog eens vijf mensen zijn omgekomen bij afzonderlijke luchtaanvallen op een burgerbijeenkomst in Gaza-stad en een huis in de zuidelijke stad Khan Younis.

In het zuiden van Gaza kwamen een man, zijn vrouw en hun twee dochters om bij een Israëlische aanval op hun tent in het Al-Mawasi-gebied van Khan Younis. Ook in het zuidoosten van Khan Younis trof een Israëlische luchtaanval een huis in het Al-Fukhari-gebied, waarbij 10 mensen omkwamen, aldus de lokale Al-Aqsa-radio.

Bezoek Trump

Palestijnen hopen dat Trumps bezoek aan Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten druk zal uitoefenen op Israël voor een staakt-het-vuren. Hamas heeft maandag Edan Alexander vrijgelaten, de laatste bekende levende Amerikaanse gijzelaar die ze vasthielden.

Trump zei dinsdag in Riyad dat meer gijzelaars Alexander zullen volgen en dat de mensen in Gaza een betere toekomst verdienen. Hij bezoekt Israël niet tijdens zijn reis door het Midden-Oosten.

Pogingen tot een staakt-het-vuren zijn mislukt, waarbij Hamas en Israël elkaar de schuld geven. Hamas heeft met de Verenigde Staten en Egyptische en Qatarese bemiddelaars gesproken om de vrijlating van Alexander te regelen, en Israël heeft een team naar Doha gestuurd om een nieuwe onderhandelingsronde te beginnen.

Op dinsdag ontmoetten Trumps speciale gezanten Steve Witkoff en Adam Boehler families van de gegijzelden in Tel Aviv en zeiden dat er nu een betere kans lijkt te zijn op een akkoord over de vrijlating van de gevangenen na de deal over Alexander.

De VS hebben ook een plan gepresenteerd om humanitaire hulp in Gaza te hervatten via particuliere aannemers. Israël, dat sinds 2 maart een totale blokkade van voorraden naar Gaza heeft opgelegd, heeft het plan goedgekeurd.

Het plan is echter afgewezen door de Verenigde Naties en internationale hulporganisaties, en details, waaronder financiering en donoren, blijven onduidelijk.