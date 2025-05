Het Japanse Meteorologisch Agentschap meldde meerdere uitbarstingen, waarbij de as tot 3.000 meter boven de krater reikte en slecht zicht veroorzaakte in de omliggende gebieden. De autoriteiten waarschuwden voor zware asregen in de omgeving en riepen de inwoners op om “af te zien van onnodige uitstapjes en autorijden”.