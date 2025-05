De linkse Israëlische politicus en voormalig generaal, Yair Golan, heeft Tel Aviv beschuldigd van het doden van Palestijnse baby's voor sport en het proberen miljoenen Palestijnen uit het belegerde Gaza te verdrijven.

“Een gezond land... doodt geen baby's voor een hobby,” zei Golan dinsdag in een radio-interview, wat leidde tot verontwaardiging van zowel Israëlische regerings- als oppositieleiders.

“Israël is op weg een paria-staat te worden onder de naties — zoals het oude Zuid-Afrika — als het niet terugkeert naar het gedrag van een gezond land,” zei Golan, voorzitter van de Democratenpartij van Israël.

“Een gezond land voert geen oorlog tegen burgers, doodt geen baby's voor een hobby en stelt geen doelen die uitdrijving van een bevolking inhouden,” vertelde hij aan de Israëlische publieke radio Kan.

Premier Netanyahu beschuldigde Golan, een voormalig generaal-majoor, van “wilde opruiing” tegen Israëlische troepen en van “het herhalen van de meest verachtelijke antisemitische bloedlaster tegen het Israëlische leger en de staat Israël.”

Ook oppositieleider Yair Lapid veroordeelde Golan en schreef op X: “Onze strijders zijn helden en verdedigen onze levens. De bewering dat zij kinderen doden als hobby is onjuist en een cadeau aan onze vijanden.”

Militaire chef Eyal Zamir veroordeelde in een verklaring opmerkingen die twijfel zaaien over de “moraliteit” van de acties van het leger en zijn troepen.

In reactie op de kritiek zei Golan op X dat hij alarm wilde slaan over de richting die Israël volgens hem inslaat.

Hij noemde de oorlogsplannen van de regering “de realisatie van de fantasieën van (Itamar) Ben Gvir en (Bezalel) Smotrich,” verwijzend naar twee extreemrechtse ministers.

“Als we hen toestaan deze plannen uit te voeren, zullen we een paria-staat worden,” zei hij.

Tijdens een persconferentie benadrukte Golan dat zijn kritiek “op geen enkele manier gericht was op het leger.”

“Mijn kritiek is gericht op de regering, niet op het leger, dat mijn thuis is en in mijn hart zit,” vertelde hij journalisten.

“Een regering die zegt dat we gijzelaars kunnen opgeven en kinderen kunnen uithongeren, spreekt als een woordvoerder van Hamas,” voegde hij eraan toe.

Golan, een uitgesproken tegenstander van Netanyahu's regering en beleid, is een controversieel figuur sinds een toespraak in 2016 waarin hij parallellen leek te trekken tussen de Israëlische samenleving en de opkomst van het fascisme in Europa in de jaren 1930.

In november 2024 beschuldigde hij Netanyahu ervan zijn eigen politieke belangen boven die van het land te stellen na het ontslag van minister van Defensie Yoav Gallant.

Golan herhaalde dinsdag zijn standpunt: “Wanneer ministers in deze regering de dood en uithongering van kinderen vieren, moeten we dat benoemen. Ik verwees uitsluitend naar de meest falende regering in de geschiedenis van Israël — niet naar de IDF. Onze missie is ervoor te zorgen dat Israël een gezond land blijft dat geen kinderen doodt, noch als hobby, noch als beleid.”

“Een regering die spreekt over een atoombom in Gaza is geen Joodse regering, en zeker geen zionistische,” voegde hij eraan toe.

14.000 baby's in Gaza kunnen binnen 48 uur sterven

Ondertussen waarschuwde de humanitaire chef van de VN dinsdag dat 14.000 baby's in Gaza binnen 48 uur kunnen sterven als er geen hulpkonvooien de Palestijnse gemeenschappen in Gaza bereiken.

Tom Fletcher vertelde aan het BBC Radio 4 Today-programma dat duizenden vrachtwagens met hulpgoederen “klaar staan om te vertrekken,” waaronder babyvoeding en voedingsmiddelen.

Israël blokkeert al elf weken hulp aan Gaza en liet maandag slechts negen vrachtwagens door, een stap die door de VN-hulpchef werd omschreven als “een druppel op een gloeiende plaat.”

Volgens de VN is er dinsdag nog geen hulp in Gaza verdeeld, terwijl experts waarschuwen dat hongersnood dreigt.

VN-woordvoerder Stephane Dujarric zei dat vier vrachtwagens met babyvoeding maandag aan de Palestijnse kant van de grens bij Kerem Shalom zijn afgeleverd, en dat enkele tientallen vrachtwagens met meel, medicijnen en andere basisbenodigdheden dinsdag Gaza zijn binnengekomen.

“Israëlische autoriteiten eisen dat we de voorraden aan de Palestijnse kant van de grens lossen en ze apart herladen zodra ons team toegang krijgt tot de Gazastrook,” vertelde Dujarric aan journalisten.

Israël voert sinds oktober 2023 een genocide uit tegen Gaza, waarbij naar verluidt bijna 64.000 Palestijnen zijn omgekomen, voornamelijk vrouwen en kinderen — waaronder ongeveer 11.000 mensen die vermoedelijk onder het puin van gebombardeerde huizen liggen. Israël weigert internationale oproepen tot een staakt-het-vuren en gebruikt voedselhulp als wapen.

Experts suggereren dat het werkelijke aantal Palestijnse doden dichter bij de 200.000 ligt.

Het Internationaal Strafhof heeft afgelopen november arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.