Een man die ervan wordt verdacht een exemplaar van de Koran te hebben verbrand in een moskee in Villeurbanne, nabij Lyon in Frankrijk, is dinsdagavond laat gearresteerd, zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

De man wordt zowel door de aanklager als door een bron bij de politie omschreven als “psychisch kwetsbaar”.

Het incident vond plaats in de vroege uren van maandagmorgen, kort voor 4 uur lokale tijd, in de Errahma-moskee terwijl deze werd geopend voor het ochtendgebed.

De verdachte zou de moskee zijn binnengegaan met de intentie om te stelen en vervolgens een exemplaar van de Koran in brand hebben gestoken voordat hij de plek ontvluchtte.

De leiders van de moskee, samen met de burgemeester van Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, veroordeelden de daad als "een uiterst ernstige islamofobe aanval".

"Dit is een onaanvaardbare ontheiliging, en we roepen op tot gerechtigheid," verklaarden de moskee-functionarissen in een verklaring.

Er is geen verklaring van regeringsfunctionarissen uitgegeven waarin de daad wordt veroordeeld.