Amazon heeft op het laatste moment een bod uitgebracht om TikTok over te nemen, dat in de VS verboden dreigt te worden als het niet wordt verkocht door zijn Chinese eigenaar, meldde de New York Times woensdag.

Het bod werd gedaan in een brief aan functionarissen die betrokken zijn bij de onderhandelingen over de verkoop van TikTok, om tegemoet te komen aan de Amerikaanse zorgen over nationale veiligheid, aldus de New York Times.

Amazon weigerde commentaar te geven op het rapport.

President Donald Trump heeft de risico's dat TikTok verboden wordt in de Verenigde Staten gebagatelliseerd en zei dat hij er vertrouwen in heeft een koper te vinden voor de Amerikaanse tak van de app vóór de deadline op zaterdag.

Amerikaanse media meldden dat Trump van plan is woensdag met hoge functionarissen van het Witte Huis te overleggen over mogelijke oplossingen.

De Times voegde eraan toe dat volgens bronnen de betrokken partijen het bod van Amazon niet serieus lijken te nemen.

Volgens rapporten is de meest waarschijnlijke oplossing dat bestaande Amerikaanse investeerders in ByteDance hun aandelen omzetten in een nieuw onafhankelijk wereldwijd TikTok-bedrijf.

Aanvullende Amerikaanse investeerders, waaronder Oracle en Blackstone, een private equity bedrijf, zouden worden betrokken om het aandeel van Chinese investeerders te verkleinen.

Een groot deel van TikTok's Amerikaanse activiteiten wordt al gehost op Oracle-servers, en de voorzitter van het bedrijf, Larry Ellison, is een langdurige bondgenoot van Trump.

De enorm populaire video-app, die meer dan 170 miljoen Amerikaanse gebruikers heeft, wordt bedreigd door een wet die vorig jaar met overweldigende meerderheid werd aangenomen en TikTok opdraagt zich los te maken van zijn Chinese eigenaar ByteDance of een verbod in de VS tegemoet te zien.

Pekings goedkeuring

Gemotiveerd door de wijdverspreide overtuiging in Washington dat TikTok uiteindelijk wordt gecontroleerd door de Chinese overheid, trad de wet in werking op 19 januari, een dag voor de inauguratie van Trump.

Maar de Republikeinse president kondigde snel een uitstel aan, waardoor de app kon blijven opereren; dat uitstel loopt af op 5 april.

"We hebben veel mensen die TikTok willen kopen," zei Trump onlangs tegen verslaggevers aan boord van Air Force One.

Elke deal om TikTok los te maken van ByteDance vereist goedkeuring van Peking, en Trump heeft gezegd dat hij mogelijk bereid is om tarieven voor China te verlagen als een manier om goedkeuring van Peking te krijgen voor de verkoop.

Hoewel Trump in zijn eerste termijn een verbod steunde, is hij de laatste tijd de grootste verdediger van de app geworden, omdat hij het ziet als een reden waarom meer jonge kiezers hem in november steunden.

Onder de bieders bevindt zich een initiatief genaamd "The People's Bid for TikTok", gelanceerd door het Project Liberty-initiatief van vastgoed- en sportmagnaat Frank McCourt.

Andere kanshebbers zijn de kunstmatige intelligentie startup Perplexity en een groep met internetpersoonlijkheid MrBeast, wiens echte naam Jimmy Donaldson is.