Sinds het ingaan van een wapenstilstandsovereenkomst in januari in Gaza, zijn minstens 137 Palestijnen omgekomen, aldus lokale autoriteiten.

In een verklaring op dinsdag beschuldigde Salama Marouf, hoofd van het mediakantoor van de regering in Gaza, Israël ervan de aanvallen op Palestijnen de afgelopen tien dagen opzettelijk te hebben geïntensiveerd, in strijd met de wapenstilstand.

“De meest recente van deze misdaden was een Israëlische luchtaanval op een groep burgers in centraal Gaza, waarbij vijf mensen omkwamen, waaronder twee broers. Dit brengt het totale aantal martelaren sinds het begin van de wapenstilstand op 137,” zei Marouf.

Volgens ooggetuigen trof een Israëlische drone een groep Palestijnen in de buurt van een verwoest huis in het Netzarim-gebied, dicht bij de zuidoostelijke grens van Gaza-Stad, waarbij vijf mensen omkwamen.

Ondertussen meldde de Euro-Mediterranean Human Rights Monitor dat het dodental door Israëlische aanvallen in Gaza sinds de wapenstilstand op 145 mensen staat.

Langzame dodentactieken

Volgens de in Genève gevestigde groep doodt Israël gemiddeld zeven Palestijnen om de twee dagen, met 605 anderen die gewond zijn geraakt.

Sinds de overeenkomst van kracht werd, “heeft Israël de blokkade en uithongering gebruikt als instrumenten van langzame dodentactieken in de genocide van de bevolking van Gaza,” aldus de groep in een verklaring.

Het veldteam van de monitor documenteerde aanhoudende Israëlische aanvallen, waaronder “sluipschuttersvuur, drone-aanvallen en aanvallen met quadcopters op Palestijnse burgers, met name degenen die proberen hun huizen te controleren nabij de bufferzone die Israël heeft opgelegd langs de noordelijke en oostelijke grenzen van Gaza,” aldus de verklaring.

De mensenrechtenorganisatie meldde dat Rafah in het zuiden van Gaza een van de meest getroffen gebieden is sinds de wapenstilstand.

Ze veroordeelde de “systematische Israëlische aanvallen” en verklaarde dat deze “zonder militaire rechtvaardiging doorgaan, ondanks de beëindiging van vijandelijkheden” zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Genocidale beleidsmaatregelen

De monitor beschuldigde Israël van het escaleren van “genocidale beleidsmaatregelen” door steeds dodelijkere leefomstandigheden op te leggen die leiden tot systematische en langzame sterfgevallen door een totale blokkade die de toegang tot essentiële voorraden en humanitaire hulp verhindert.

De organisatie waarschuwde voor een dreigende humanitaire catastrofe door de voortdurende belegering en merkte op dat “markten zonder goederen komen te zitten en veel hulpposten en liefdadigheidskeukens zijn gesloten sinds de grensovergangen op 2 maart werden gesloten.”

Deze maatregelen “zullen het lijden van burgers verder verergeren en Palestijnen richting onvermijdelijke hongersnood duwen,” aldus de groep.

Ze waarschuwde voor de gevaren van het onthouden van voldoende voeding aan Palestijnen, met name kinderen, wat kan leiden tot ernstige ondervoeding, onomkeerbare gezondheidsproblemen en blijvende fysieke en cognitieve beperkingen.

De monitor beschuldigde Israël ervan niet alleen humanitaire hulp als wisselgeld te gebruiken voor politieke en militaire voordelen, maar ook van het opzettelijk implementeren van een systematisch uithongeringsbeleid om dodelijke leefomstandigheden te creëren die Gaza onbewoonbaar maken.

De mensenrechtenorganisatie riep relevante staten en entiteiten op om onmiddellijk juridische en diplomatieke actie te ondernemen om de genocide in Gaza te stoppen. Ze drong aan op beslissende maatregelen om Israël te dwingen de blokkade volledig op te heffen en verdere langzame dodentactieken en gedwongen ontheemding te voorkomen.

Meer dan 48.500 mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, zijn omgekomen in een brute Israëlische oorlog tegen Gaza sinds oktober 2023.

Het offensief werd gepauzeerd onder de wapenstilstands- en gevangenenruilovereenkomst, die in januari van kracht werd.

In november vorig jaar vaardigde het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uit tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.