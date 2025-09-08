Na een zomer van gewelddadige incidenten door drugscriminaliteit komt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin (MR) met een nieuw “Plan voor Grote Steden”. Het plan richt zich op Brussel, Antwerpen, Gent, Luik, Charleroi en Bergen en wil de georganiseerde drugshandel en de bijbehorende schietpartijen aanpakken.
Gemengde politie-militair patrouilles in Brusselse hotspots
In Brussel wil Quintin zo snel mogelijk gemengde patrouilles van politieagenten en militairen inzetten in probleemwijken, zoals het metrostation Clemenceau, Peterbos in Anderlecht, delen van Molenbeek en het Matongé-gebied. Volgens de minister heeft hij hierover een akkoord bereikt met minister van Defensie Theo Francken (N-VA) en kan een soortgelijke inzet ook in andere steden plaatsvinden die hierom vragen.
“De oorlog tegen drugscriminaliteit valt ook onder de bescherming van ons grondgebied,” aldus Quintin in De Standaard. Hij benadrukt dat militairen de politie niet vervangen, maar een ondersteunende rol vervullen: “Een uniform van een politieagent schrikt criminelen niet meer af. Een soldaat, en zijn uniform, wel.”
Uitbreiding van camera’s en speciale politieteams
Het plan voorziet daarnaast in een investering van 20 miljoen euro om het netwerk van beveiligingscamera’s in de grote steden uit te breiden en te integreren. Gemeenten die geen budget hebben voor hun eigen systemen worden hiermee ondersteund. Het doel is een openbaar register of “kadaster” van alle publieke camera’s te creëren om toezicht en coördinatie te verbeteren. Bovendien worden speciale politieteams ingezet om drugscriminaliteit effectiever te bestrijden.
Bezwaar en gemengde reacties
De voorstellen hebben gemengde reacties opgeroepen. Buurtverenigingen in Brussel juichen het plan toe, omdat het de crisis erkent en de focus legt op de zwaarst getroffen stadsdelen. Tegelijkertijd uiten critici zorgen over de aanwezigheid van militairen in de publieke ruimte en het ontbreken van een juridisch kader voor hun bevoegdheden. De militaire vakbond ACMP wijst erop dat dit nog moet worden uitgewerkt, terwijl minister Francken aangeeft dat een wetsontwerp met duidelijke regels binnenkort op de ministerraad wordt besproken.
Oppositiepartijen reageren kritisch. Frederic De Gucht (Open VLD) vindt dat binnenlandse veiligheid een sterke politie en justitie vereist, en geen militairen op straat. Groen-parlementslid Matti Vandemaele stelt dat de politie verantwoordelijk moet blijven voor veiligheid in de publieke ruimte en waarschuwt dat het inzetten van het leger contraproductief kan zijn.
Waarom nu ingrijpen?
Volgens Quintin kan uitstel leiden tot zogenaamde ‘no-gozones’ in de steden, waar criminelen de overhand krijgen. De toename van schietpartijen, vooral rond het metrostation Clemenceau, zou verband houden met territoriumstrijd tussen drugsbendes. Door militairen in te zetten, hoopt hij politieagenten te ontlasten en de zichtbare aanwezigheid van veiligheid te vergroten.
Het plan komt neer op een combinatie van preventie, toezicht en interventie: extra camera’s, gemengde patrouilles en speciale eenheden moeten samen de grip van de overheid op de drugskwartieren versterken.