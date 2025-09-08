Na een zomer van gewelddadige incidenten door drugscriminaliteit komt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin (MR) met een nieuw “Plan voor Grote Steden”. Het plan richt zich op Brussel, Antwerpen, Gent, Luik, Charleroi en Bergen en wil de georganiseerde drugshandel en de bijbehorende schietpartijen aanpakken.

Gemengde politie-militair patrouilles in Brusselse hotspots

In Brussel wil Quintin zo snel mogelijk gemengde patrouilles van politieagenten en militairen inzetten in probleemwijken, zoals het metrostation Clemenceau, Peterbos in Anderlecht, delen van Molenbeek en het Matongé-gebied. Volgens de minister heeft hij hierover een akkoord bereikt met minister van Defensie Theo Francken (N-VA) en kan een soortgelijke inzet ook in andere steden plaatsvinden die hierom vragen.

“De oorlog tegen drugscriminaliteit valt ook onder de bescherming van ons grondgebied,” aldus Quintin in De Standaard. Hij benadrukt dat militairen de politie niet vervangen, maar een ondersteunende rol vervullen: “Een uniform van een politieagent schrikt criminelen niet meer af. Een soldaat, en zijn uniform, wel.”

Uitbreiding van camera’s en speciale politieteams

Het plan voorziet daarnaast in een investering van 20 miljoen euro om het netwerk van beveiligingscamera’s in de grote steden uit te breiden en te integreren. Gemeenten die geen budget hebben voor hun eigen systemen worden hiermee ondersteund. Het doel is een openbaar register of “kadaster” van alle publieke camera’s te creëren om toezicht en coördinatie te verbeteren. Bovendien worden speciale politieteams ingezet om drugscriminaliteit effectiever te bestrijden.