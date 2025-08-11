De Britse regering heeft stilletjes haar controversiële “eerst deporteren, later in beroep gaan”-beleid uitgebreid naar 23 extra landen, waaronder veel bondgenoten of leden van het Gemenebest. Dit markeert een scherpe escalatie in haar poging om de uitzetting van buitenlandse criminelen te versnellen.

Het beleid stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken in staat om overtreders te deporteren voordat zij hun juridische beroepsmogelijkheden volledig hebben uitgeput, tenzij zij kunnen aantonen dat uitzetting ernstige schade zou veroorzaken.

Onder de nieuwe landen bevinden zich India, Australië, Canada en verschillende EU-landen, jurisdicties die eerder werden uitgesloten vanwege zorgen over eerlijke processen of mensenrechten.

Het beleid is al toegepast op mensen uit Tanzania, Finland, Estland, Belize en vier andere landen. De extra landen omvatten Europese naties zoals Letland en Bulgarije, Afrikaanse landen zoals Angola, Botswana, Kenia, Oeganda en Zambia, evenals westerse bondgenoten Australië en Canada, en verder India, Indonesië, Libanon en Maleisië.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde dat de uitbreiding van het pre-beroep deportatieprogramma de “mogelijkheid van het VK om buitenlandse criminelen zo snel mogelijk te verwijderen” zal vergroten.

Het merkte ook op dat dit de druk op overvolle gevangenissen zal verlichten.

Het ministerie voegde eraan toe dat bijna 5.200 veroordeelde criminelen met een buitenlands paspoort sinds juli 2024 zijn uitgezet, wat volgens hen een stijging van 14 procent op jaarbasis vertegenwoordigt.

Critici waarschuwen echter dat deze aanpak het risico met zich meebrengt dat misdaad zonder consequenties wordt geëxporteerd, aangezien veel gedeporteerden in hun thuisland geen verdere straf ondergaan.