De Britse regering heeft stilletjes haar controversiële “eerst deporteren, later in beroep gaan”-beleid uitgebreid naar 23 extra landen, waaronder veel bondgenoten of leden van het Gemenebest. Dit markeert een scherpe escalatie in haar poging om de uitzetting van buitenlandse criminelen te versnellen.
Het beleid stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken in staat om overtreders te deporteren voordat zij hun juridische beroepsmogelijkheden volledig hebben uitgeput, tenzij zij kunnen aantonen dat uitzetting ernstige schade zou veroorzaken.
Onder de nieuwe landen bevinden zich India, Australië, Canada en verschillende EU-landen, jurisdicties die eerder werden uitgesloten vanwege zorgen over eerlijke processen of mensenrechten.
Het beleid is al toegepast op mensen uit Tanzania, Finland, Estland, Belize en vier andere landen. De extra landen omvatten Europese naties zoals Letland en Bulgarije, Afrikaanse landen zoals Angola, Botswana, Kenia, Oeganda en Zambia, evenals westerse bondgenoten Australië en Canada, en verder India, Indonesië, Libanon en Maleisië.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde dat de uitbreiding van het pre-beroep deportatieprogramma de “mogelijkheid van het VK om buitenlandse criminelen zo snel mogelijk te verwijderen” zal vergroten.
Het merkte ook op dat dit de druk op overvolle gevangenissen zal verlichten.
Het ministerie voegde eraan toe dat bijna 5.200 veroordeelde criminelen met een buitenlands paspoort sinds juli 2024 zijn uitgezet, wat volgens hen een stijging van 14 procent op jaarbasis vertegenwoordigt.
Critici waarschuwen echter dat deze aanpak het risico met zich meebrengt dat misdaad zonder consequenties wordt geëxporteerd, aangezien veel gedeporteerden in hun thuisland geen verdere straf ondergaan.
Juridische groepen wijzen er ook op dat beroepshoorzittingen op afstand vanuit het buitenland zorgen oproepen over een eerlijk proces.
Voormalig minister van Justitie Alex Chalk uitte ernstige bedenkingen en vertelde aan The Guardian: “Ik heb hier grote twijfels over, en het zou mensen in Groot-Brittannië een magneet voor misdaad van buitenlandse overtreders kunnen maken.”
Chalk waarschuwde dat het beleid een gevaarlijke boodschap afgeeft: “Het echte gevaar is dat je buitenlandse overtreders groen licht geeft. Je komt naar Groot-Brittannië, je wordt niet gestraft. Je denkt: het ergste wat mij kan overkomen is dat ik onmiddellijk word vrijgelaten en op een vliegtuig word gezet.”
Robert Buckland, een andere voormalige minister van Justitie, deelde Chalks zorgen en vroeg: “Veel slachtoffers van deze misdaden willen dat gerechtigheid hier eerst wordt gediend voordat deportatie plaatsvindt. Heeft de regering rekening gehouden met de mening van slachtoffers in dit alles?”
Het ministerie van Justitie bevestigde aan The Guardian dat buitenlandse overtreders die onder het uitgebreide programma worden gedeporteerd, niet noodzakelijk gevangenisstraffen in hun thuisland zullen ondergaan.
Deze stap komt op een moment dat premier Keir Starmer's centrum-linkse Labour-regering onder intense binnenlandse druk staat over immigratie, terwijl Nigel Farage's extreemrechtse Reform UK-partij stijgt in de peilingen.
Farage, een langdurige criticus van immigratie, heeft het onderwerp centraal gesteld in de boodschap van zijn partij, samen met een focus op misdaad.
Starmer's regering, die sinds haar aantreden een jaar geleden in populariteit is gedaald, heeft een reeks aankondigingen gedaan over beide beleidsterreinen in een schijnbare poging om de aantrekkingskracht van Reform tegen te gaan.