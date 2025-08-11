Tuvalu, een van de landen ter wereld die het meest door klimaatverandering worden bedreigd, heeft een historische overeenkomst gesloten met Australië om zijn burgers een mogelijkheid te bieden om te emigreren voordat hun eilanden verdwijnen. Maar nu duizenden mensen een nieuw klimaatvisum aanvragen, rijzen er grotere vragen voor andere zinkende landen: wie wordt er gered, wie beslist daarover, en geven rijkere landen voorrang aan hervestiging in plaats van aan de onderliggende oorzaken en preventie van klimaatverandering?