Iran is bereid een akkoord te sluiten met de VS in ruil voor het opheffen van economische sancties, zo heeft een Iraanse functionaris in een interview met NBC News verklaard.

Ali Shamkhani, een adviseur van de Iraanse Hoogste Leider Ali Khamenei, gaf aan dat Iran bereid is zich te committeren aan het nooit vervaardigen van kernwapens, het verwijderen van voorraden hoogverrijkt uranium, het beperken van uraniumverrijking tot lagere niveaus die nodig zijn voor civiel gebruik, en het toestaan van internationale inspecteurs om toezicht te houden op het proces. Dit meldde de Amerikaanse omroep woensdag.

Shamkhani benadrukte dat Iran klaar is om onmiddellijk een akkoord te ondertekenen, mits aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

"Het is nog steeds mogelijk. Als de Amerikanen handelen zoals ze zeggen, kunnen we zeker betere relaties hebben," aldus Shamkhani. Hij voegde eraan toe: "Dit kan leiden tot een betere situatie in de nabije toekomst."

'Olijftak of prikkeldraad'

Shamkhani's opmerkingen volgden op uitspraken van Trump, die Iran dinsdag de "meest destructieve kracht" in het Midden-Oosten noemde. Hij gaf Teheran de schuld van de instabiliteit in de regio en waarschuwde dat de Verenigde Staten nooit zullen toestaan dat Iran een kernwapen verkrijgt.

Trump bood wat hij beschreef als zowel een laatste waarschuwing als een mogelijke opening voor diplomatie. Hij stelde dat Iran de keuze heeft tussen het voortzetten van "chaos en terreur" of het omarmen van een pad naar vrede.

Teheran heeft herhaaldelijk beschuldigingen van het veroorzaken van instabiliteit in het Midden-Oosten ontkend.

Trump verklaarde bereid te zijn een nieuwe deal met Teheran te sluiten, maar alleen als de Iraanse leiders hun koers wijzigen.

"Ik wil een deal sluiten met Iran," zei hij. "Maar als de Iraanse leiders deze olijftak afwijzen..., hebben we geen andere keuze dan massale maximale druk uit te oefenen."

Tijdens een investeringsconferentie in de Saoedische hoofdstad Riyad waarschuwde Trump dat "Iran nooit een kernwapen zal hebben" en zei hij dat zijn aanbod voor een deal niet eeuwig zal blijven gelden.

Shamkhani uitte echter frustratie over de toon van Trump en diens aanhoudende dreigementen tijdens het interview met NBC.

"Hij spreekt over de olijftak, die we niet hebben gezien. Het is allemaal prikkeldraad," zei hij.