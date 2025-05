Qatar heeft een overeenkomst getekend om vliegtuigen aan te schaffen van de Amerikaanse fabrikant Boeing voor Qatar Airways tijdens het bezoek van president Donald Trump aan de Arabische Golfstaat.

Trump verklaarde dat de deal een waarde had van $ 200 miljard en 160 vliegtuigen omvatte. Trump en de emir van Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, waren woensdag in Doha aanwezig bij de ondertekeningsceremonie.

De overeenkomst werd aangekondigd tijdens Trumps tweede stop op een rondreis door de Golfstaten, nadat hij dinsdag al een reeks overeenkomsten had gesloten met Saoedi-Arabië.

Trump gaf aan dat de CEO van Boeing Kelly Ortberg hem tijdens de ceremonie vertelde: "Dit is de grootste bestelling van vliegtuigen in de geschiedenis van Boeing, dat is goed."

Trump voegde eraan toe: “Het is meer dan 200 miljard dollar, maar 160 in termen van de jets, dat is fantastisch. Dus dat is een record, Kelly, en gefeliciteerd Boeing. Zorg dat die vliegtuigen er komen, zorg dat ze er komen.”