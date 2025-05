Een interne adviesnota van een afdeling heeft aangetoond dat het Indiase ministerie van Financiën zijn medewerkers heeft gevraagd om AI-tools, waaronder ChatGPT en DeepSeek, niet te gebruiken voor officiële doeleinden, vanwege de risico's voor de vertrouwelijkheid van overheidsdocumenten en gegevens.

Berichten over de adviesnota verschenen dinsdag op social media, voorafgaand aan een gepland bezoek aan India door OpenAI-topman Sam Altman op woensdag, waarbij hij ook de minister van IT zal ontmoeten.

"Er is vastgesteld dat AI-tools en AI-apps (zoals ChatGPT, DeepSeek, enz.) op kantoorcomputers en apparaten risico's vormen voor de vertrouwelijkheid van (overheids)gegevens en documenten," aldus de adviesnota van het Indiase ministerie van Financiën, gedateerd 29 januari.

Vertegenwoordigers van het Indiase ministerie van Financiën, OpenAI (het moederbedrijf van ChatGPT) en DeepSeek hebben niet onmiddellijk gereageerd op verzoeken om commentaar.

Drie ambtenaren van het ministerie van Financiën bevestigden dat de nota authentiek is en deze week intern is uitgegeven.

Reuters kon niet onmiddellijk bevestigen of soortgelijke richtlijnen zijn uitgevaardigd voor andere Indiase ministeries.

OpenAI ligt in India onder vuur vanwege een spraakmakende rechtszaak over auteursrechtenschending met de grootste mediabedrijven van het land. In gerechtelijke documenten heeft OpenAI verklaard dat het geen servers in India heeft en dat Indiase rechtbanken de zaak niet zouden moeten behandelen.