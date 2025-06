Israëlische tanks hebben het vuur geopend op een menigte die probeerde hulpgoederen uit vrachtwagens in Gaza te bemachtigen, waarbij volgens medici minstens 59 mensen omkwamen. Dit incident behoort tot de bloedigste tot nu toe in de toenemende geweldsspiraal, terwijl wanhopige inwoners vechten om voedsel.

Op sociale media verscheen dinsdag een video waarop te zien was hoe een tiental verminkte lichamen in een straat in Khan Younis in het zuiden van Gaza lagen. De Israëlische strijdkrachten erkenden dat ze in het gebied hadden geschoten en zeiden dat ze het incident zouden onderzoeken..

Getuigen meldden dat Israëlische tanks minstens twee granaten hadden afgevuurd op een menigte van duizenden mensen die zich hadden verzameld op de hoofdweg door Khan Younis, in de hoop voedsel te verkrijgen van hulpvrachtwagens die de route gebruiken.

“Opeens lieten ze ons naar voren gaan en verzamelden ze iedereen, en toen begonnen de granaten te vallen, tankgranaten,” zei Alaa, een ooggetuige, in het Nasser-ziekenhuis, waar gewonde slachtoffers op de vloer en in gangen lagen vanwege ruimtegebrek.

“Niemand kijkt met genade naar deze mensen. De mensen sterven, ze worden verscheurd, alleen om voedsel te krijgen voor hun kinderen. Kijk naar deze mensen, al deze mensen worden verscheurd om meel te krijgen om hun kinderen te voeden.”

Palestijnse medici meldden dat minstens 59 mensen omkwamen en 221 gewond raakten bij het incident, waarvan minstens 20 in kritieke toestand. Slachtoffers werden met burgerauto's, riksja's en ezelskarren naar het ziekenhuis gebracht.

Ergste dodental sinds hervatting van hulp in mei

Het was het hoogste dodental op één dag sinds de hervatting van hulp in Gaza in mei. In een verklaring zeiden de Israëlische strijdkrachten: “Eerder vandaag werd een menigte geïdentificeerd nabij een hulpdistributievrachtwagen die vastzat in het gebied van Khan Younis, en in de nabijheid van Israëlische troepen die daar actief waren.”

Medici meldden dat minstens 14 andere mensen elders in de dichtbevolkte enclave werden gedood door Israëlisch geweervuur en luchtaanvallen, waarmee het totale dodental van dinsdag op minstens 73 kwam.

Het ministerie van Volksgezondheid meldde dat sinds eind mei 397 Palestijnen, onder degenen die probeerden voedselhulp te krijgen, zijn gedood en meer dan 3000 gewond raakten.

Het incident was het laatste in een reeks van bijna dagelijkse grootschalige moorden op Palestijnen die hulp zochten in de drie weken sinds Israël de totale blokkade van het gebied, die bijna drie maanden had geduurd, gedeeltelijk had opgeheven.

De Verenigde Naties verwerpen het systeem als ontoereikend, gevaarlijk en een schending van de regels van humanitaire onpartijdigheid.

De autoriteiten in Gaza zeggen dat honderden Palestijnen zijn gedood terwijl ze probeerden GHF-locaties te bereiken.

De daaropvolgende militaire aanval van Israël op Gaza heeft sinds oktober 2023 bijna 55.000 Palestijnen gedood, terwijl bijna de gehele bevolking van 2,3 miljoen mensen is ontheemd en een hongersnood is ontstaan.