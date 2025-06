Het Indiase P N Gadgil Jewellers heeft dinsdag Litestyle gelanceerd, een nieuw submerk voor lichtgewicht en sieraden met een lager karaat, omdat recordhoge goudprijzen consumenten naar meer budgetvriendelijke opties drijven.

De goudprijzen zijn de afgelopen maanden sterk gestegen, maar de budgetten van consumenten zijn niet in hetzelfde tempo meegegroeid. Dit heeft ertoe geleid dat mensen op zoek gaan naar betaalbare alternatieven, aldus Saurabh Gadgil, voorzitter van het in Pune gevestigde bedrijf, in een gesprek met Reuters.

Het segment voor lichtgewicht sieraden groeit snel, met een jaarlijkse groei van ongeveer 30 procent. Het bedrijf is van plan om dit jaar 12 Litestyle-winkels te openen om in te spelen op deze trend, aldus Gadgil.

De lokale goudprijzen, die maandag een recordhoogte van 101.078 roepies per 10 gram bereikten, zijn in 2025 al met 29 procent gestegen, na een stijging van 21 procent in 2024.

Toen Israël vrijdag Iran aanviel, bereikte de goudprijs een piek van $3.430 per ounce.

Consumenten passen zich langzaam aan de hogere prijzen aan, aldus Gadgil, die een omzetgroei van 30 tot 35 procent op jaarbasis voorspelt voor het fiscale jaar dat eindigt in maart 2026.

De vraag naar goud en zilver als investering neemt toe, omdat beide metalen momenteel betere rendementen opleveren dan andere beleggingscategorieën, voegde hij eraan toe.