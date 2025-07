Het Pakistaanse leger heeft aangekondigd dat het minstens 30 vermoedelijke terroristen heeft gedood die probeerden de grens over te steken vanuit Afghanistan. Dit gebeurde te midden van aanhoudende spanningen over grensoverschrijdende aanvallen en terroristische activiteiten in de regio.

Volgens een legerverklaring op vrijdag ontdekten veiligheidstroepen de beweging van een gewapende groep in het Hassan Khel-gebied van Noord-Waziristan, nabij de grens tussen Pakistan en Afghanistan.

“De terroristen, omschreven als ‘door India gesteunde Khawarij,’ werden nauwkeurig en effectief aangepakt,” aldus de verklaring, wat resulteerde in de dood van alle 30 personen.

Troepen hebben naar verluidt een grote hoeveelheid wapens, munitie en explosieven in beslag genomen op de plaats van het incident.

Oproep tot effectieve maatregelen

Het leger heeft ook de interim-regering van de Taliban in Afghanistan opgeroepen om “effectieve maatregelen” te nemen om te voorkomen dat buitenlandse groepen Afghaans grondgebied gebruiken om aanvallen op Pakistan uit te voeren.

“Dergelijke incidenten zijn een schending van de soevereiniteit van Pakistan en moeten worden aangepakt,” aldus de verklaring.

Er is nog geen directe reactie gekomen van Kabul of New Delhi op de beschuldigingen van het Pakistaanse leger.

Het incident volgt op een dodelijke zelfmoordaanslag vorige week in dezelfde regio, waarbij minstens 13 Pakistaanse soldaten omkwamen.