De Amerikaanse president Donald Trump heeft verklaard dat Israël heeft ingestemd met de 'noodzakelijke voorwaarden' om een 60-daagse wapenstilstand in het belegerde Gaza te finaliseren, terwijl indirecte gesprekken via bemiddelaars Qatar en Egypte doorgaan.

Op zijn Truth Social-platform schreef Trump dinsdag dat zijn vertegenwoordigers eerder die dag een 'lang en productief overleg' hadden met Israëlische functionarissen.

'Israël heeft ingestemd met de noodzakelijke voorwaarden om de 60-daagse WAPENSTILSTAND te finaliseren, gedurende welke tijd we met alle partijen zullen samenwerken om de oorlog te beëindigen,' postte hij.

Hij voegde eraan toe dat het definitieve voorstel nu via bemiddelaars aan Hamas zal worden overgebracht.

'Ik hoop, voor het welzijn van het Midden-Oosten, dat Hamas deze Deal accepteert, want het zal niet beter worden — ALLEEN MAAR SLECHTER,' zei Trump.

Eerder sprak Trump met verslaggevers en zei dat hij hoopte dat er 'ergens volgende week' een wapenstilstand bereikt zou kunnen worden.

Hij bevestigde ook dat hij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zal ontmoeten in Washington, DC, waar de twee naar verwachting Gaza en Iran zullen bespreken.

'Hij komt hierheen. We gaan over veel dingen praten,' zei Trump.

'We gaan praten over het grote succes dat we hadden in Iran... We gaan ook praten over Gaza.'

Israëls genocide in Gaza

Israël voert sinds oktober 2023 een genocide uit in Gaza.

Volgens Palestijnse bronnen zijn meer dan 56.600 Palestijnen gedood, waarvan de meeste vrouwen en kinderen.

Volgens het officiële Palestijnse persbureau WAFA liggen er naar schatting zo'n 11.000 Palestijnen begraven onder het puin van verwoeste huizen.

Experts stellen echter dat het werkelijke dodental aanzienlijk hoger ligt dan wat de autoriteiten in Gaza hebben gerapporteerd, en schatten dat het rond de 200.000 kan liggen.

Washington verstrekt jaarlijks $ 3,8 miljard aan militaire financiering aan zijn langdurige bondgenoot Israël.

Sinds oktober 2023 heeft de VS meer dan $ 22 miljard uitgegeven ter ondersteuning van Israëls genocide in Gaza en oorlogen in buurlanden.

Ondanks dat hoge Amerikaanse functionarissen Israël bekritiseren vanwege het hoge aantal burgerdoden in Gaza, heeft Washington tot nu toe geweigerd voorwaarden te stellen aan wapenleveranties.