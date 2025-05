Het Witte Huis heeft geklaagd dat Columbia University weigert federale agenten te helpen bij het opsporen van personen die gezocht worden in het kader van de inspanningen van de regering om deelnemers aan pro-Palestinademonstraties te deporteren. De regering blijft de universiteit straffen door federale onderzoeksgelden in te trekken.

Op zaterdag hielden agenten van de immigratiedienst Mahmoud Khalil aan, een legale inwoner van de VS en Palestijnse activist die een sleutelfiguur was in de protesten op Columbia vorig jaar tegen de acties van Israël in de belegerde Gazastrook. Hem hangt nu een mogelijke uitzetting boven het hoofd.

President Donald Trump heeft verdere arrestaties beloofd. Tijdens een briefing met verslaggevers in Washington verklaarde Karoline Leavitt, perssecretaris van het Witte Huis, dinsdag dat de federale autoriteiten “inlichtingen hebben gebruikt” om nog meer personen te identificeren die betrokken waren bij demonstraties op de campus die kritisch waren over de daden van Israël.

Ze zei dat Columbia namen had ontvangen, maar weigerde mee te werken met het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid om "deze individuen op de campus te identificeren."

"Zoals de president gisteren in zijn verklaring heel duidelijk zei, zal hij dat niet tolereren," aldus Leavitt.

Vorige week kondigde de Trump-regering aan dat het $ 400 miljoen aan subsidies en contracten van Columbia intrekt, waarbij de universiteit werd beschuldigd van het niet aanpakken van vermeend antisemitisme op de campus.

De universiteit werd afgelopen voorjaar opgeschrikt door grote demonstraties van studenten die opriepen tot een einde aan de Israëlische oorlog in Gaza en erkenning van de mensenrechten en territoriale claims van Palestijnen. Uiteindelijk schakelde de universiteit de politie in om een protestkamp op te breken en een studenten take-over van een administratief gebouw te beëindigen.

Witte Huis verdedigt arrestatie van Khalil

Het Witte Huis heeft de arrestatie van Khalil verdedigd, die tot nu toe niet is aangeklaagd voor iets wat verband houdt met zijn activisme.

Leavitt verklaarde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio "het recht behoudt om het visum van Mahmoud Khalil in te trekken" op basis van een wet uit 1952, bekend als de Immigration and Nationality Act.

"Mahmoud Khalil was een individu dat het privilege kreeg om naar dit land te komen om te studeren aan een van de beste universiteiten en hogescholen van ons land, en hij heeft van die kans, dat privilege, misbruik gemaakt door de kant van terroristen, Hamas, te kiezen, terroristen die onschuldige mannen, vrouwen en kinderen hebben gedood," zei ze.

Trump prees de arrestatie van Khalil als de eerste "van velen die nog zullen volgen" en beloofde op sociale media studenten te deporteren die volgens de president betrokken zijn bij "pro-terroristische, antisemitische, anti-Amerikaanse activiteiten."

Khalil, die in december afstudeerde aan Columbia, en de leiders van het protest hebben verklaard dat ze antioorlog zijn en niet antisemitisch. Ze benadrukken dat sommige Joodse studenten en groepen hebben deelgenomen aan de demonstraties.

Khalil is geboren in Syrië en is een kleinzoon van Palestijnen die gedwongen werden hun thuisland te verlaten, aldus zijn advocaten in een juridisch dossier. Er werd niet ingegaan op zijn staatsburgerschap, maar er werd wel aangegeven dat zijn familieleden opnieuw ontheemd zijn geraakt tijdens de burgeroorlog in Syrië en zich momenteel in andere landen bevinden.

Khalil is getrouwd met een Amerikaanse burger, die hun eerste kind verwacht.

"Voor iedereen die dit leest, vraag ik u om Mahmoud door mijn ogen te zien als een liefdevolle echtgenoot en de toekomstige vader van ons kind," schreef zijn vrouw, die niet publiekelijk is geïdentificeerd, in een verklaring die door zijn advocaten is verstrekt. "Ik heb uw hulp nodig om Mahmoud thuis te brengen, zodat hij hier naast me staat, mijn hand vasthoudt in de verloskamer terwijl we ons eerste kind in deze wereld verwelkomen."