Meer dan 30 voormalige leden van de Britse Special Forces hebben ooggetuigenverslagen gedeeld over vermeende oorlogsmisdaden die zijn gepleegd tijdens operaties in Irak en Afghanistan. Deze beschuldigingen omvatten onder andere de executie van burgers, gevangenen en zelfs kinderen.

In een reportage van de BBC’s Panorama, die maandag werd uitgezonden, beschreven veteranen hoe leden van de Special Air Service (SAS) en de Special Boat Service (SBS) routinematig ongewapende personen doodden, vaak terwijl ze geboeid of slapend waren.

“Ze boeiden een jonge jongen en schoten hem dood,” herinnerde een voormalige SAS-soldaat, die in Afghanistan diende, zich. “Hij was duidelijk een kind, nog lang niet van vechtleeftijd.”

Een andere veteraan verklaarde dat het doden van gevangenen “routine werd”. Hij voegde eraan toe: “Ze fouilleerden iemand, boeiden hem, en schoten hem vervolgens dood,” waarna ze de boeien verwijderden en “een pistool bij het lichaam plaatsten.”

De beschuldigingen beslaan meer dan een decennium — veel langer dan de huidige onderzoeksperiode van drie jaar die door een openbare enquête wordt onderzocht.

Voor het eerst wordt ook de SBS van de Royal Navy beschuldigd van het executeren van ongewapende en gewonde personen.

‘Er waren veel psychotische moordenaars’

Een voormalige SBS-soldaat beschreef het gedrag van sommige troepen als “barbaars”. “Ik zag de stilste jongens omslaan en ernstige psychopathische trekken vertonen. Ze waren wetteloos. Ze voelden zich onaantastbaar.”

De soldaten beweren dat burgers en verdachten vaak werden gedood, zelfs wanneer er geen sprake was van een dreiging.

“Als een doelwit twee of drie keer eerder op de lijst was verschenen, gingen we er met de intentie heen om hem te doden,” zei een SAS-veteraan. “Vaak ging het squadron gewoon naar binnen en doodde alle mannen die ze daar aantroffen.”

Een andere SAS-getuige zei dat het doden “een verslavende gewoonte kon worden” en noemde sommige kameraden “psychotische moordenaars.”

“Ze gingen naar binnen en schoten iedereen dood die daar lag te slapen. Het is niet gerechtvaardigd om mensen in hun slaap te doden.”

Ooggetuigen zeggen ook dat soldaten “drop wapens” gebruikten om scènes te vervalsen en onwettige moorden te verhullen.

“Er was een nepgranaat die ze meenamen naar het doelwit,” zei iemand. Anderen beschreven hoe ze AK-47’s bij zich droegen om bij lichamen te plaatsen.

Na de operaties werden rapporten vaak vervalst met hulp van hogere officieren. “We wisten hoe we serieuze incidentrapporten moesten opstellen zodat ze geen doorverwijzing naar de militaire politie zouden uitlokken,” zei een veteraan. Een ander noemde de rapporten “fictie.”

Doden van ongewapende burgers

Een voormalige SAS-operator beschreef een operatie in Irak waarbij een man werd geëxecuteerd, ondanks dat hij geen bedreiging vormde of gewapend was.

De operator noemde de moord “schandalig” en bekritiseerde het gebrek aan professionaliteit tijdens de operatie.

“Het was vrij duidelijk uit wat ik kon opmaken dat hij geen bedreiging vormde, hij was niet gewapend. Het is schandalig. Er is geen professionaliteit in,” zei hij, eraan toevoegend dat de moord nooit goed werd onderzocht.

Volgens de veteraan begon het probleem al lang voordat het regiment naar Afghanistan ging, en hogere commandanten waren zich er goed van bewust.

BBC Panorama meldt ook dat voormalig premier David Cameron herhaaldelijk werd gewaarschuwd over de moorden door de toenmalige Afghaanse president Hamid Karzai.

“Hij was zo consistent met zijn klachten over nachtelijke invallen, burgerslachtoffers en arrestaties,” zei voormalig VS NAVO-ambassadeur generaal Douglas Lute. “Er was geen enkele hoge westerse diplomaat of militaire leider die niet wist dat dit een groot irritatiepunt voor hem was.”

Een woordvoerder van Cameron zei dat de geuite zorgen betrekking hadden op NAVO-troepen in het algemeen, niet specifiek op Britse operaties, en ontkende enige doofpotaffaire.

Het Britse Ministerie van Defensie verklaarde dat het de openbare enquête steunt en alle veteranen met informatie aanmoedigt om zich te melden, maar weigerde commentaar te geven op beschuldigingen die binnen de reikwijdte van het onderzoek vallen.

Voormalig militair aanklager Bruce Houlder KC zei dat het onderzoek moet nagaan hoe hoog in de hiërarchie de kennis over de moorden reikte: “Je moet weten hoe ver het rotte systeem naar boven ging.”