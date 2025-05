De Chinese minister van Buitenlandse Zaken heeft in Peking zijn Portugese ambtgenoot ontmoet en pleitte voor nauwere banden met Europa, terwijl Chinese en Europese leiders navigeren door de toenemende wereldwijde handelsspanningen.

China zal samenwerken met Portugal om de Chinees-Europese relaties te bevorderen, zei Wang Yi tegen de Portugese minister van Buitenlandse Zaken, Paulo Rangel, volgens een verklaring van het Chinese ministerie op dinsdag.

"China beschouwt Europa als een belangrijke pool in een multipolaire wereld en ondersteunt Europa in het behouden van zijn strategische autonomie," aldus Wang.

Het bezoek van Rangel, de eerste door een hooggeplaatste Portugese regeringsfunctionaris in meer dan vijf jaar, vond plaats terwijl EU-lidstaten zich zorgen maken over de mogelijkheid van een handelsoorlog met zowel Washington als Peking.

Hooggeplaatste functionarissen in Peking en Europese hoofdsteden kijken met hernieuwde interesse naar elkaar, nu de regering van de Amerikaanse president Donald Trump dreigt de trans-Atlantische banden en de wereldhandel te verstoren.

Naast Rangel staan ook de Franse minister van Buitenlandse Zaken en de voorzitter van de Italiaanse Senaat gepland om deze week China te bezoeken en ontmoetingen te hebben met hooggeplaatste Chinese functionarissen.

De Verenigde Staten zijn de belangrijkste bestemming voor Portugese export buiten de EU, terwijl Portugal het enige land in West-Europa is dat nog steeds deelneemt aan het vlaggenschipproject van China voor buitenlandse infrastructuur, het Belt and Road Initiative.

Vorig jaar onthield Portugal zich van stemming bij een EU-besluit om tarieven op Chinese elektrische voertuigen in te voeren en heeft het Chinese investeringen in de industrie verwelkomd.