De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft verklaard dat zijn land openstaat voor onderhandelingen over een duurzame beëindiging van de oorlog in Gaza—maar alleen als Hamas ermee instemt om zich te ontwapenen en zijn bestuurlijke macht in het gebied op te geven.

"Als dit via onderhandelingen kan worden bereikt, geweldig," zei Netanyahu in een videoboodschap vanuit Washington. "Als dit niet binnen 60 dagen via onderhandelingen kan worden bereikt, zullen we het op andere manieren moeten realiseren, met behulp van... de kracht van ons heroïsche leger."

Moeizame ronde in Doha

Zijn opmerkingen kwamen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump doorging met pogingen om een 60-daagse wapenstilstand met de Palestijnse verzetsgroep te bewerkstelligen. De gesprekken tussen beide partijen vinden plaats in Qatar, waar bemiddelaars proberen binnen enkele dagen een doorbraak te forceren.

Hoewel Netanyahu zei dat het doel was om tijdens de tijdelijke pauze een akkoord te bereiken, waarschuwde hij dat het niet voldoen aan de Israëlische voorwaarden het bloedvergieten zou verlengen.

Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is er vooruitgang geboekt, maar blijven er grote verschillen bestaan. In een interview met de Oostenrijkse krant Die Presse zei Saar dat de partijen nog steeds moeten overeenkomen over het aantal Palestijnse gevangenen dat in ruil voor gijzelaars zal worden vrijgelaten.

"Aanvankelijk zullen acht gijzelaars worden vrijgelaten, gevolgd door nog twee op de 50ste dag," zei hij, eraan toevoegend dat Hamas ook heeft ingestemd met het teruggeven van de lichamen van 18 gijzelaars.

Op de vraag of Hamas-leiders mogelijk een veilige doorgang naar ballingschap krijgen, antwoordde Saar: "Ja, dat zullen we aanbieden."

Hamas heeft op zijn beurt aangedrongen op de volledige terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza, de vrije doorstroom van humanitaire hulp en wat het noemt "echte garanties" voor een duurzame vrede.

Senior Hamas-functionaris Bassem Naim vertelde aan persbureau AFP dat de groep elke voortzetting van Israëlische controle over Gaza afwijst en zich verzet tegen de oprichting van "geïsoleerde enclaves" voor Palestijnen. Hij veroordeelde ook het gebruik van bufferzones en eiste een einde aan het huidige door de VS en Israël gesteunde hulpleveringssysteem, dat volgens hem heeft geleid tot burgerdoden.

Israëls bloedbad in Gaza

Op de grond meldde het Palestijnse burgerbeschermingsagentschap in Gaza dat 17 mensen, waaronder acht kinderen, omkwamen bij een Israëlische aanval buiten een medische kliniek in Deir al Balah. Getuigen beschreven scènes van paniek en bloedvergieten.

"De grond trilde onder onze voeten en alles om ons heen veranderde in bloed en oorverdovende kreten," zei Yousef Al-Aydi, die op voedselrantsoenen wachtte bij de kliniek.

De hulporganisatie Project Hope, die de kliniek beheert, noemde de aanval "een flagrante schending van het humanitair recht."

Israël voert sinds oktober 2023 een genocide uit in Gaza. Palestijnen hebben de dood van meer dan 57.500 Palestijnen geregistreerd, waarvan de meeste vrouwen en kinderen zijn.

Volgens het officiële Palestijnse persbureau WAFA liggen naar schatting 11.000 Palestijnen begraven onder het puin van verwoeste huizen.

Experts stellen echter dat het werkelijke dodental aanzienlijk hoger ligt dan wat de autoriteiten in Gaza hebben gerapporteerd, en schatten dat het rond de 200.000 kan liggen.

Washington kent jaarlijks $ 3,8 miljard aan militaire financiering toe aan zijn langdurige bondgenoot Israël.

Sinds oktober 2023 heeft de VS meer dan $ 22 miljard uitgegeven ter ondersteuning van Israëls genocide in Gaza en oorlogen in buurlanden.

Ondanks dat hoge Amerikaanse functionarissen kritiek hebben geuit op Israël over het hoge aantal burgerdoden in Gaza, heeft Washington tot nu toe geweigerd voorwaarden te stellen aan wapenleveranties.

In november heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en voormalig minister van Defensie Yoav Gallant, waarbij ze worden beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Daarnaast wordt Israël geconfronteerd met een genocidezaak die door Zuid-Afrika is aangespannen bij het Internationaal Gerechtshof over zijn oorlog in de enclave.