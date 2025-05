Maersk ontkende tijdens de jaarlijkse algemene vergadering (AGM) wapens of munitie naar Israël te hebben verscheept tijdens de oorlog in Gaza, maar erkende wel militaire gerelateerde vracht te vervoeren.

"Maersk heeft een strikt beleid om geen wapens of munitie naar actieve conflictgebieden te verschepen," verklaarde CEO Vincent Clerc dinsdag aan de aandeelhouders.

Het voorstel om Maersk te verbieden wapens naar Israël te verschepen, werd ingediend door de Deense aandeelhoudersgroep Kritiske Aktionaerer.

De activistengroep Eko diende een apart voorstel in waarin werd opgeroepen tot meer transparantie in de mensenrechtenprocessen van Maersk, met name gericht op risicovolle gebieden zoals wapenleveringen.

"We voldoen volledig aan alle toepasselijke wetten," zei Clerc, eraan toevoegend dat Maersk handelt in overeenstemming met de richtlijnen van de Verenigde Naties over bedrijfsleven en mensenrechten en de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen.

VN-experts hebben landen opgeroepen sancties en een wapenembargo tegen Israël in te stellen, met het argument dat het militaire offensief van Israël in Gaza sinds 7 oktober 2023, waarbij volgens gezondheidsfunctionarissen in Gaza meer dan 48.000 mensen zijn omgekomen, neerkomt op genocide.

Maersk vervoert vracht naar Israël voor Amerikaanse overheidsinstanties via zijn Amerikaanse dochteronderneming Maersk Line, Limited (MLL).

Beide aandeelhoudersvoorstellen werden door de aandeelhouders verworpen. Het familiebedrijf Maersk Holding bezit 41,5 procent van de aandelen en 54,5 procent van de stemmen in het Deense bedrijf.

Onderzoeksplatform Danwatch en de Deense tabloid Ekstra Bladet hebben documenten gepubliceerd waaruit blijkt dat Maersk gepantserde gevechtsvoertuigen en andere militaire uitrusting naar Israël heeft verscheept.

Clerc verklaarde dat Maersk militaire gerelateerde vracht vervoert, maar altijd in overeenstemming met alle wetten.

"Wanneer we een grens trekken tussen wat we accepteren om te vervoeren en wat niet, gebeurt dat na een zeer zorgvuldige beoordeling en met inachtneming van aanbevelingen en regelgeving," zei Clerc. "We realiseren ons dat onze grens mogelijk niet overeenkomt met de wensen van iedereen."

Denemarken, waar Maersk zijn hoofdkantoor heeft, heeft momenteel geen wapenembargo en heeft geen beperkingen opgelegd op het sturen van wapens naar Israël.