Elke dag verzamelen honderden wanhopige Palestijnen zich rond hulptrucks in Gaza, in de hoop voedsel voor hun families te bemachtigen.

In plaats daarvan worden ze onder vuur genomen.

Op woensdag hebben Israëlische tanks geschoten op een menigte die hulp probeerde te krijgen van vrachtwagens in Gaza, waarbij ten minste 59 mensen omkwamen. Dit was een van de bloedigste incidenten tot nu toe in het toenemende geweld, terwijl wanhopige inwoners worstelen om aan voedsel te komen.

Op sociale media circuleren video's waarop levenloze, verminkte lichamen te zien zijn die verspreid over de weg liggen—sommigen nog steeds met zakken meel in hun handen.

Dit geweld duurt al meer dan drie weken en heeft geleid tot de dood van meer dan 420 Palestijnen door Israëlisch vuur bij de drie distributiepunten voor hulpgoederen in de centrale en zuidelijke gebieden van de belegerde enclave.

Getuigen meldden dat ze werden beschoten door Israëlische grondtroepen en drones, en dat menigten die op voedsel wachtten werden beschoten. Veel anderen raakten ernstig gewond, en aangezien het gezondheidssysteem van Gaza grotendeels is vernietigd door Israëlische aanvallen, blijven ze zonder essentiële medische zorg achter—met intense pijn en het risico op overlijden.

Het controversiële Amerikaans-Israëlische distributiemechanisme voor hulp, beheerd door de Gaza Humanitarian Foundation (GHF), begon op 27 mei met operaties, na bijna drie maanden van een volledige Israëlische blokkade op de invoer van humanitaire hulp in Gaza.

GHF presenteert zichzelf als een humanitaire inspanning gericht op het voeden van de burgerbevolking van Gaza, waar de VN waarschuwt dat meer dan twee miljoen mensen het risico lopen te verhongeren.

Met behulp van gewapende Amerikaanse particuliere beveiligingsbedrijven distribueert de stichting hulp onafhankelijk van de VN, die traditioneel de belangrijkste aanbieder in het gebied is geweest.

Critici stellen dat GHF helpt bij het uitvoeren van een Israëlische strategie om Palestijnen in steeds kleinere gebieden in het zuiden van Gaza te drijven.

Israël, dat al lange tijd tegen de centrale rol van de VN in Palestijnse hulpinspanningen is, verdedigt het alternatieve model als een noodzakelijke maatregel om te voorkomen dat hulp wordt omgeleid door Hamas.

In een rapport van Euro-Med Human Rights Monitor wordt onthuld dat Israël een lokale gewapende groep genaamd de “Abu Shabab Gang” gebruikt, die naar verluidt is gecreëerd en ondersteund door het Israëlische leger met logistiek en wapens.

Leden van de bende dragen uniformen met het opschrift “Palestinian Counter-Terrorism Service” en helpen bij het controleren van menigten, plunderen van hulpgoederen en schieten op burgers onder bevel van Israëlische troepen.

De groep zou VN-hulptrucks plunderen en de inhoud doorverkopen onder Israëlische militaire bescherming.

Buitenlandse huurlingen van een Amerikaans particulier militair bedrijf zijn betrokken bij directe gevechtsrollen in Gaza en werken samen met Israëlische troepen—mogelijk in strijd met het VN-Huurlingenverdrag van 1989.

Deze handelingen kunnen neerkomen op buitengerechtelijke executies, opzettelijke uithongering als oorlogsmiddel en oorlogsmisdaden onder internationaal recht.

Het uitbesteden van geweld door Israël ontslaat het niet van juridische verantwoordelijkheid—integendeel, het vergroot de aansprakelijkheid als bezettende macht.

Het Witte Huis heeft verklaard de berichten over burgerslachtoffers bij een distributiepunt voor hulp in Gaza, waar tientallen mensen eind mei werden gedood en gewond, te onderzoeken.

“We verzamelen nog steeds meer informatie over de dodelijke en niet-uitgelokte aanval op onze toegewijde lokale teamleden en vrijwilligers,” zei John Acree, interim-directeur van GHF, in een verklaring.

“De regering is op de hoogte van deze berichten en we onderzoeken momenteel de juistheid ervan. Want helaas, in tegenstelling tot sommigen in de media, nemen wij niet alles wat Hamas zegt voor waar aan. We willen het onderzoeken wanneer ze iets beweren,” zei woordvoerder Karoline Leavitt tegen verslaggevers.