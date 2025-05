De Oekraïense minister van Defensie, Rustem Umerov, kondigde vrijdag aan dat Rusland en Oekraïne hebben ingestemd met de grootste uitwisseling van krijgsgevangenen sinds het begin van het conflict tussen de twee landen.

Tijdens een persconferentie in Istanbul benadrukte Umerov dat deze overeenkomst het belangrijkste resultaat van de bijeenkomst was. Hij vermeldde dat de datum voor de uitwisseling is vastgesteld, maar dat deze op dit moment niet openbaar kan worden gemaakt.

"De bijeenkomst is afgerond. We hebben een staakt-het-vuren en de uitwisseling van gevangenen besproken. Op dit moment zijn we overeengekomen om 1000 gevangenen uit te wisselen voor 1000 gevangenen. Dit zijn de resultaten van onze bijeenkomst," verklaarde hij.

‘Over het algemeen tevreden’

Vladimir Medinskiy, hoofd van de Russische delegatie bij de gesprekken met Oekraïne, verklaarde dat Moskou "over het algemeen tevreden" is met de resultaten van de bijeenkomst en dat de contacten zullen worden voortgezet.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, leidde de gesprekken, die plaatsvonden in het Dolmabahçe paleis in Istanbul en ongeveer 1 uur en 45 minuten duurden, volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Turkse delegatie omvatte ook Ibrahim Kalin, directeur van de Nationale Inlichtingendienst (MIT).

"We moeten deze kans aangrijpen om vooruitgang te boeken op het pad naar vrede. Elke dag vertraging kost meer mensenlevens," zei Fidan tijdens zijn openingsspeech, gericht aan de delegaties van zowel Rusland als Oekraïne, evenals aan de Turkse bemiddelaars.

De Russische delegatie werd geleid door Vladimir Medinskiy, presidentieel assistent van de Russische president Vladimir Poetin, en bestond verder uit onderminister van Buitenlandse Zaken Michail Galuzin, directeur van de hoofdinlichtingendienst van de generale staf Igor Kostyukov, onderminister van Defensie Alexander Fomin en andere functionarissen.

De Oekraïense minister van Defensie Rustem Umerov leidde de Oekraïense delegatie, die werd bijgestaan door viceminister van Buitenlandse Zaken Sergiy Kyslytsya, plaatsvervangend hoofd van de veiligheidsdienst Oleksandr Poklad, plaatsvervangend hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst Oleh Luhovskyi, adviseur van het hoofd van het kabinet van de president, Oleksandr Bevz, en anderen.