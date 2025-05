Een nieuw voorstel voor een staakt-het-vuren in Gaza, bemiddeld door de Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff en gesteund door president Donald Trump, is geaccepteerd door Israël, maar wordt kritisch bekeken door Hamas.

De Palestijnse verzetsgroep zegt dat het antwoord van Israël op het plan niet voldoet aan haar belangrijkste eisen, maar dat ze het voorstel aan het bestuderen is.

Het voorstel, waarover uitgebreid is bericht door Times of Israel en Drop Site News, voorziet in een staakt-het-vuren van 60 dagen, waarin 10 levende Israëlische gevangenen en de stoffelijke resten van 18 anderen door Hamas zouden worden vrijgelaten.

In ruil daarvoor zou Israël 125 Palestijnse gevangenen, die levenslange straffen uitzitten, vrijlaten, samen met 1111 andere Palestijnen die door Israël uit Gaza zijn ontvoerd, en de stoffelijke resten van 180 Palestijnen teruggeven.

Het plan omvat ook de onmiddellijke levering van humanitaire hulp aan Gaza, gefaciliteerd door de Verenigde Naties en de Rode Halve Maan.

Belangrijke elementen van het voorstel:

1. 60-daags staakt-het-vuren:

Het staakt-het-vuren zou ingaan zodra beide partijen akkoord gaan, met president Donald Trump die persoonlijk de naleving door Israël gedurende deze periode garandeert.

2. Vrijlating van gijzelaars in twee fasen:

Tien levende Israëlische gijzelaars en de stoffelijke resten van 18 anderen van de 'lijst van 58' zouden in twee fasen worden vrijgelaten: de helft op dag één (5 levend, 9 overleden) en de andere helft op dag zeven.

3. Toegang tot humanitaire hulp:

Het waarborgen van snelle hulpverlening aan Gaza via overeengekomen kanalen, zoals de VN en de Rode Halve Maan, is essentieel. Deze regelingen zouden gedurende het staakt-het-vuren blijven voortduren.

4. Opschorting van Israëlische militaire activiteiten:

Alle acties met betrekking tot Israëlische militaire operaties zouden stoppen zodra de overeenkomst van kracht wordt. Luchttoezicht en militaire vluchten boven Gaza zouden dagelijks 10 uur pauzeren — of 12 uur tijdens dagen van gevangenenuitwisseling.

5. Israëlische hergroepering:

De troepenbewegingen zouden beginnen op dag één (noordelijk Gaza en Netzarim-corridor) en doorgaan op dag zeven (zuidelijk Gaza), op basis van humanitaire behoeften en kaarten waarover nog moet worden onderhandeld. Technische teams zouden tijdens de indirecte onderhandelingen de grenzen van de hergroepering vaststellen.

6. Onderhandelingen over een permanent staakt-het-vuren:

Formele gesprekken onder auspiciën van de VS, Egypte en Qatar zouden op de eerste dag van de wapenstilstand van start gaan. Op de agenda staan onder meer een definitieve gevangenenruil, de terugtrekking van het Israëlische leger en afspraken over het toekomstige bestuur van Gaza – de fase van ‘de dag erna’.

Het doel is om tegen het einde van de 60 dagen een permanente overeenkomst te bereiken.

7. Presidentiële toewijding:

De regering van president Trump belooft volledige steun aan het proces, met de boodschap dat een succesvol tijdelijk staakt-het-vuren moet leiden tot een duurzame oplossing van het conflict.

8. Voorwaarden voor gevangenenruil:

In ruil voor de 10 levende gijzelaars zou Israël 125 Palestijnen die levenslange straffen uitzitten en 1111 Palestijnen die na 7 oktober 2023 zijn ontvoerd, vrijlaten. Voor de 18 overleden gijzelaars zou Israël de stoffelijke resten van 180 Palestijnen uit Gaza teruggeven. De vrijlatingen zouden in twee golven plaatsvinden — dag één en dag zeven — zonder publieke ceremonies.

9. Wederzijdse transparantie:

Uiterlijk op dag 10 zou Hamas bewijs van leven of dood leveren voor alle resterende gijzelaars. Israël zou volledige gegevens verstrekken over Gaza-gevangenen en overleden personen die sinds 7 oktober 2023 worden vastgehouden. Hamas zou de veiligheid en het welzijn van de gijzelaars gedurende het staakt-het-vuren garanderen.

10. Overgebleven gijzelaars:

Als er tegen dag 60 een permanente overeenkomst wordt bereikt, zullen alle resterende gijzelaars op de 'lijst van 58' worden vrijgelaten. Als de gesprekken in goede trouw doorgaan, maar niet zijn afgerond, kan het staakt-het-vuren worden verlengd onder wederzijds overeengekomen voorwaarden.

11. Bemiddelingsgaranties:

De VS, Qatar en Egypte zouden optreden als garant voor het staakt-het-vuren en het bredere onderhandelingsproces, om ervoor te zorgen dat beide partijen serieus deelnemen en werken aan een bindende oplossing.

12. Toezicht door gezant:

Witkoff zou naar de regio reizen om toezicht te houden op de onderhandelingen en te helpen bij het afronden van de voorwaarden.

13. Presidentiële aankondiging:

President Trump zou persoonlijk de overeenkomst voor het staakt-het-vuren aankondigen en doorgaan met het ondersteunen van het onderhandelingsproces totdat een definitieve regeling is bereikt.