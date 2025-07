De Oekraïense president Volodymyr Zelensky kondigde op 5 juli aan dat hij nieuwe overeenkomsten heeft ondertekend met internationale partners om de gezamenlijke wapenproductie op te voeren, waaronder langeafstandsraketten en onderscheppingsdrones, terwijl Russische aanvallen voortduren.

“We breiden de gezamenlijke wapenproductie met onze partners uit: langeafstandswapens om Ruslands honger naar moorden te verminderen, en onderscheppingsdrones om ons volk te beschermen,” zei Zelensky in een videotoespraak.

Hij meldde dat er deze week een nieuwe overeenkomst is gesloten met Swift Beat LLC, een privébedrijf uit de VS, om drones te produceren. Het bedrijf opereert onafhankelijk van de Amerikaanse overheid en wordt gesteund door voormalig CEO van Google Eric Schmidt.

Volgens het kantoor van Zelensky heeft Swift Beat al een gevestigde aanwezigheid in Oekraïne. Het bedrijf is gespecialiseerd in autonome, door AI aangedreven drones en werkt nauw samen met Oekraïense ingenieurs en het leger. Ze voeren drone-tests direct uit op Oekraïens grondgebied, aldus officiële bronnen geciteerd door de Kyiv Independent.

Zelensky verklaarde eerder dat het nieuwe partnerschap zou helpen om de productie van verschillende soorten drones en raketten aanzienlijk op te schalen, waaronder quadcopters voor verkenning en vuurcorrectie, evenals langeafstandsdrones voor aanvallen.

Een andere overeenkomst werd ondertekend met Denemarken voor de eerste buitenlandse coproductie van wapens voor Oekraïne.

“We zijn iedereen dankbaar die achter onze staat en ons volk staat, Oekraïnes militair-industriële complex ondersteunt en hun eigen verdedigingscapaciteiten versterkt,” zei de Oekraïense president.

Belangrijke wapenleveringen

De aankondiging komt terwijl Oekraïne doorgaat met het veiligstellen van meer wapens en het uitbreiden van de binnenlandse productie te midden van de oorlog met Rusland, die nu zijn vierde jaar ingaat.

Op 1 juli kondigde de Verenigde Staten, de grootste militaire bondgenoot van Oekraïne sinds het uitbreken van de grootschalige oorlog door Rusland in 2022, aan dat het een aantal belangrijke wapenleveringen aan Oekraïne zou stopzetten, wat Europese bondgenoten ertoe aanzette om hun inspanningen op te voeren om het gat op te vullen.

De Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Keir Starmer zullen volgende week een vergadering voorzitten met andere Europese leiders om de verdediging van Oekraïne te versterken, zo kondigde het Élysée op 4 juli aan.

De gesprekken, gepland voor 10 juli en gehouden via videolink, zullen zich richten op het in stand houden van Oekraïnes gevechtscapaciteiten te midden van de aanhoudende Russische agressie.

“Er zal zeker een discussie zijn over hoe Oekraïnes gevechtscapaciteit serieus kan worden gehandhaafd,” aldus het Élysée.