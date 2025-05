De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vrijdag een "belangrijke" gevangenenruil aan tussen Oekraïne en Rusland.

"Gefeliciteerd aan beide partijen met deze onderhandeling. Dit zou tot iets groots kunnen leiden???" schreef Trump op zijn Truth Social-platform, zonder verdere details te geven.

Los daarvan meldde het Kremlin deze week dat de Russische president Vladimir Poetin en Trump een bilaterale gevangenenruil met de Verenigde Staten hebben besproken.

Het verzoek van de Amerikaanse president voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in Oekraïne werd door Poetin afgewezen.

Besprekingen tussen Rusland en Oekraïne

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, bevestigde vrijdag dat er binnenkort een tweede ronde van gesprekken met Oekraïne zal plaatsvinden.

Tijdens een conferentie over Zuid-Rusland in Moskou zei Lavrov dat er wordt gewerkt aan een memorandum van vrede, dat volgens hem al in een "vergevorderd stadium" verkeert vanuit de Russische kant.

Naar aanleiding van berichten in de media waarin het Vaticaan werd genoemd als mogelijke locatie voor de onderhandelingen, uitte Lavrov zijn bedenkingen door te zeggen dat het “ongemakkelijk” zou zijn voor de Heilige Stoel zelf om delegaties van twee orthodoxe landen onder de huidige omstandigheden te ontvangen.

"Stel je het Vaticaan voor als locatie voor onderhandelingen. Het is nogal ongepast, zou ik zeggen, voor orthodoxe naties om de eliminatie van oorzaken te bespreken op een katholiek platform. Ik denk dat het ook voor het Vaticaan niet bijzonder comfortabel zou zijn," aldus Lavrov.

Hij zei ook dat Moskou niet zou toestaan dat Russischtaligen in Oekraïne onder het bewind blijven van wat hij een “junta” onder leiding van Zelenskyy noemde.

Lavrov zei dat het een "misdaad" zou zijn voor Rusland om dit te laten gebeuren. Kiev ontkent dergelijke discriminatie.

Ondertussen hebben Russische troepen de nederzetting Radkivka in de Oekraïense regio Charkov ingenomen, volgens het Russische persbureau TASS, dat het Russische ministerie van Defensie citeert.