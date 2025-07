Het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldde dinsdag dat een deportatievlucht met immigranten uit verschillende landen is geland in Eswatini. Deze stap volgt op de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om beperkingen op het deporteren van migranten naar derde landen op te heffen.

Eind juni gaf het Amerikaanse Hooggerechtshof groen licht aan de regering van president Donald Trump om migranten te deporteren naar andere landen dan hun eigen land, zonder hen de kans te bieden om aan te tonen welke gevaren zij daar mogelijk zouden ondervinden. Deze beslissing betekende een overwinning voor de regering in haar agressieve aanpak van massadeportaties.

"Een veilige derde-land deportatievlucht naar Eswatini in Zuidelijk Afrika is geland — Deze vlucht vervoerde individuen die zo uniek barbaars waren dat hun thuislanden weigerden hen terug te nemen," verklaarde Tricia McLaughlin, woordvoerder van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid, dinsdagavond.

Eerder deze maand stelde een hoge ambtenaar van de Trump-regering in een memo dat Amerikaanse immigratiefunctionarissen migranten naar andere landen dan hun thuisland kunnen deporteren met slechts zes uur voorafgaande kennisgeving.

Volgens een memo van 9 juli van Todd Lyons, waarnemend directeur van de Amerikaanse Immigratie- en Douanedienst (ICE), zal de dienst over het algemeen minimaal 24 uur wachten voordat iemand wordt gedeporteerd, nadat deze persoon op de hoogte is gesteld van zijn of haar verwijdering naar een zogenaamd "derde land".

De memo vermeldde echter dat ICE in "dringende omstandigheden" migranten met slechts zes uur voorafgaande kennisgeving kan deporteren, zolang de persoon de kans heeft gekregen om met een advocaat te spreken.

In de memo stond ook dat migranten kunnen worden uitgezet naar landen die hebben toegezegd hen niet te vervolgen of te martelen, "zonder dat verdere procedures nodig zijn".

Het nieuwe beleid van ICE suggereerde dat de Trump-regering snel migranten naar landen over de hele wereld zou kunnen sturen.

Mensenrechtenorganisaties hebben zorgen geuit over het gebrek aan eerlijke procedures en andere kwesties met betrekking tot het immigratiebeleid van Trump, dat door zijn regering wordt gepresenteerd als maatregelen om de binnenlandse veiligheid te verbeteren.