De stembureaus in Groenland zijn dinsdag geopend voor vervroegde parlementsverkiezingen, terwijl de Amerikaanse president Donald Trump probeert controle te krijgen over het strategische Arctische eiland.

De zelfbesturende regio van Denemarken, met een bevolking van 56.000 mensen, voornamelijk van inheemse Inuit-afkomst, bevindt zich op een strategische locatie in de Noord-Atlantische Oceaan.

Het eiland bevat ook zeldzame aardmineralen die essentieel zijn voor de wereldeconomie.

Hoewel Groenland sinds minstens 2009 op weg is naar onafhankelijkheid, staat een breuk met Denemarken niet op het stembiljet, ook al staat het bij iedereen op de agenda. Kiezers zullen dinsdag 31 parlementariërs kiezen die het debat over wanneer en of onafhankelijkheid moet worden uitgeroepen, vorm zullen geven.

Peilingen tonen aan dat er steun is voor de onafhankelijkheid van Groenland.

Het enige stembureau in de hoofdstad Nuuk is klaar voor de verkiezingen.

Dit grote Arctische eiland met een kleine bevolking houdt vervroegde parlementsverkiezingen die wereldwijd aandacht trekken.

President Trump heeft duidelijk gemaakt dat hij de regio, met zijn strategische ligging en waardevolle grondstoffen, wil overnemen.

Groenlanders debatteren nu over de beste manier om hun toekomst in eigen handen te houden.

“Ik denk dat de meesten van ons sinds het nieuwe jaar bang zijn vanwege de interesse van Trump,” zei Pipaluk Lynge, parlementslid van de regerende Inuit Ataqatigiit (Verenigde Inuit-partij), tegen Associated Press.

“We kijken nu echt naar Europa om te zien of we een sterkere band met hen kunnen opbouwen om onze soevereine natie te waarborgen.”

Opiniepeilingen laten zien dat de meeste Groenlanders voor onafhankelijkheid zijn.

De meesten hebben geen negatieve gevoelens tegenover Amerikanen en wijzen op de goede relaties met de lokale Pituffik Space Base (voorheen Thule Air Force Base), waar sinds 1951 Amerikaanse militairen zijn gestationeerd.

Toch tonen Groenlanders geen interesse om Amerikanen te worden. Zelfs enkele van Trumps grootste fans, zoals de 53-jarige visser Gerth Josefsen uit Nuuk, benadrukken dat Groenland zijn eigen lot moet bepalen. Josefsen, die trots is op zijn bezoek aan Mar-a-Lago, Trumps woning in Florida, draagt een MAGA-pet maar blijft vasthouden aan het principe van zelfbeschikking.

Hun motto is duidelijk: Groenland is open voor zaken, maar niet te koop.

“De situatie is veranderd door Trump en door de wereld,” zei Doris Jensen van de sociaaldemocratische Siumut-partij, die altijd al voor onafhankelijkheid was. “Dus hebben we in onze partij besloten dat we het sneller moeten doen.”

De aandacht van Trump heeft het lokale democratische proces veranderd. Plotseling zijn er journalisten uit verre landen zoals Japan en Kroatië, wat benadrukt dat dit geen gewone tijden zijn.

Na het laatste televisiedebat van de kandidaten in een schoolauditorium in Nuuk, werd premier Mute Bourup Egede begroet door ongeveer 75 supporters, die bijna werden overtroffen door fotografen en cameramensen.

“Al deze journalisten maken ons bang,” zei Aviaja Sinkbaek, die op de school werkt. “Het betekent dat er binnenkort iets moet gebeuren.”

Ze voegde eraan toe: “Ik vraag me af wat Trump in petto heeft.”