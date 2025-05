Vorige maand kregen de rijkere landen ter wereld de opdracht om de uitstoot van gevaarlijke broeikasgassen sneller te verminderen dan landen die nog in ontwikkeling zijn.

Kleine eilandstaten, omringd door de zee, dragen slechts een fractie bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, maar ze lopen nog steeds het meeste risico door de effecten van klimaatverandering. Rijkere landen produceren de hoogste hoeveelheid giftige emissies, maar worden hier niet voor verantwoordelijk gehouden.

Het Internationale Hof voor het Recht van de Zee (ITLOS) heeft deze onevenwichtigheid aangepakt in zijn recente uitspraak, waarin de verplichtingen van staten onder het VN-Zeerechverdrag werden beoordeeld, een overeenkomst over de manier waarop de wereld oceanen beschermt en verzorgt.

ITLOS, gevestigd in Hamburg, Duitsland, heeft een advies uitgebracht naar aanleiding van een zaak die was aangespannen door de Commissie van kleine eilandstaten inzake klimaatverandering en internationaal recht.

Hoewel 196 staten het Akkoord van Parijs ondertekenden op de VN Klimaatconferentie (COP21) in 2015, mist het akkoord een handhavingsmechanisme. In plaats daarvan beweren economisch meer ontwikkelde landen dat ze de vrijheid hebben om hun eigen klimaatdoelen te stellen, zonder enig juridisch kader.

Maar op 21 mei zei ITLOS dat het akkoord van Parijs niet genoeg was. Het zei dat de zeewet specifieke wettelijke verplichtingen oplegde aan staten en dat er consequenties waren voor degenen die zich er niet aan hielden. De uitspraak komt terwijl oceanen snel opwarmen, wat een groter gevaar vormt voor de biodiversiteit van de planeet en het voortbestaan ​​van de mensheid. Hoe dit besluit zal worden gehandhaafd, blijft echter onzeker.

Dr. Vandana Shiva, een vooraanstaande milieuactivist en de oprichter van een van India's eerste zadenbanken, spreekt met TRT World over de beslissing vanuit de uitlopers van de Himalaya. Ze woont in Dehradun, in de staat Uttarakhand in Noord-India.

TRT World: Kunt u uitleggen waarom kleine eilandgemeenschappen het grootste risico lopen op klimaatverandering?

Vandana Shiva: Kleine eilandgemeenschappen en berggemeenschappen, zoals die uit de Himalaya waar ik vandaan kom, hebben niet bijgedragen aan de vervuiling van de aarde. Toch worden ze het zwaarst getroffen door de vervuiling van de rijken.

Deze gemeenschappen zijn kwetsbaar en hebben geen buffers. Dus lijden ze meer. Voor kleine eilandstaten leidt een warmere wereld direct tot een stijging van de zeespiegel, veroorzaakt door het smelten van sneeuw en het toenemende watervolume.

Dan is er ook nog landerosie. Hun leven speelt zich af rond de kust en stranden, maar nu raken hele eilanden onder water of worden ze, net als de eilanden in de Sundarbans in de Golf van Bengalen, opgegeten. Het verdwijnt gewoon.

En als laatste, omdat de oceaanactiviteit zo gedestabiliseerd raakt, nemen orkanen en cyclonen toe in frequentie en snelheid en die hebben veel, veel meer impact. Eén cycloon kan uw voedselvoorziening volledig verstoren als u afhankelijk wordt van geïmporteerd voedsel.

Dit zijn enkele van de vele redenen waarom de kleine eilanden kwetsbaar zijn en waarom de kleine eilanden (hun zaak hebben ingediend).

TRT World: Ja, vorige maand hebben ze hun zaak voorgelegd aan ITLOS, maar was het advies juridisch bindend? En zo niet, wat voor gewicht heeft het dan om verandering teweeg te brengen?

Vandana Shiva: OK, dus de wet van de zee is juridisch bindend, en je kunt het gedrag van de oceaan niet loskoppelen van het gedrag van het atmosferische klimaat, toch? Omdat het klimaat één element is van de gehele biosfeer.

Er is een manier waarop we het klimaat als iets aparts en op zichzelf staands zijn gaan zien. Nee, het is volledig verbonden met het gedrag van de oceaan, de biosfeer, het gedrag van het land en daarom is in wetenschappelijke en juridische termen het zeerecht juridisch bindend. Zelfs het klimaatverdrag was juridisch bindend totdat (voormalig Amerikaans president Barack) Obama het in 2009 in Kopenhagen doodschoot.

Hier werd het juridisch bindende verdrag onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) ondermijnd.

President Obama vloog naar Kopenhagen waar de COP werd georganiseerd, stelde een ontmanteling van het juridische kader voor en de vervanging ervan door vrijwillige toezeggingen met een kleine groep landen buiten de onderhandelingen, hield een persconferentie en vloog weg, zelfs terwijl de landen in de hal aan het onderhandelen waren. Obama's persconferentie waarin de verschuiving van juridisch bindende naar vrijwillige vermindering van vervuiling werd aangekondigd, werd op de schermen van de onderhandelingshal geflitst.

Het zijn nu de noordelijke landen die zeggen dat het geen juridisch bindend verdrag is.

De rijke landen hebben de wettelijke vereisten omzeild en ze verschuilen zich achter dat gezegde, dus zelfs deze mening is niet juridisch bindend. Maar de wet van de zee is juridisch bindend en de atmosfeer en de oceaan zijn met elkaar verbonden.

TRT World: Kan de uitkomst van dit tribunaal nu daadwerkelijk verandering afdwingen en deze rijkere landen ter verantwoording roepen?

Vandana Shiva: Als de kleine eilandstaten als één geheel samenwerken en de ecologische wetenschappelijke leiding behouden, want iedereen in de wetenschappelijke gemeenschap zegt dat de grootste crisis op dit moment de destabilisatie van het oceaansysteem is, niet alleen de stijgende zeespiegel, maar ook de destabilisatie van de oceaanstromingen.

TRT World: Wat betekent het voor de wereld, voor de mensheid, als de zeestromingen verstoord raken?

Vandana Shiva: Het betekent dat je misschien geen regen krijgt, wat er met India gebeurt. Ik bedoel, ze hebben het over de temperatuurstijging. Niemand heeft het over het falen van de moesson. De moesson wordt door dit alles gecreëerd en hele economieën rusten op de moesson. Zonder de moesson is India niets. Als je de moesson weglaat, is India geen economie.

Het advies stelt dat de rijke landen, die nu en in het verleden verantwoordelijk zijn voor meer dan 60 procent van alle vervuiling in de wereld, voor de volle 100 procent een plicht hebben!

De vervuiler betaalt was een besluit van de Earth Summit in 1992. Dus als je daar naar kijkt, en het bewijs van destabilisatie neemt, en je neemt het recht van de zee als een andere overeenkomst, en je neemt het feit dat IPCC oorspronkelijk een juridisch bindende overeenkomst was totdat Obama het doodschoot, dan laten al deze feiten zien dat de manier waarop de rijke landen gewend zijn geraakt aan het zich voortdurend op onwettige manieren gedragen met betrekking tot de planeet en met betrekking tot de armere landen - die lijden vanwege hun daden - dat dit op een gegeven moment zal moeten stoppen.

En daarom moet het, ook al is het een mening, uitgroeien tot een juridische kracht.

En als ik me goed herinner, waren de kleine eilandstaten de grootste macht in de begindagen van het klimaatverdrag. En zij zijn het nog steeds die een beroep doen op het zeerecht om druk uit te oefenen.

Als ze creatief en innovatief zijn, als ze de vele, vele factoren die gaande zijn met elkaar verbinden, waaronder een sterke klimaatbeweging, dan kan dat impact hebben.

De grenzeloosheid van hebzucht en de wetteloosheid van hebzucht moeten worden benoemd.

TRT World: Maar hoe kan dit nou echt voorkomen dat rijkere landen de vervuilers worden? En hoe zorg je er nou voor dat ze betalen en gehoor geven aan het advies dat ze krijgen van deze instanties die hen ter verantwoording roepen?

Vandana Shiva: Dat is waar innovatieve, creatieve ideeën belangrijk worden.

Rijke landen hebben de juridisch bindende elementen van klimaatverdragen gedood en er een vrijwillige verbintenis van gemaakt. De kleine eilandstaten die slachtoffer zijn van dit hele gedoe, hebben zich tot het recht van de zee gewend, dat nog steeds juridisch bindend is.

Er is een creatieve alliantie nodig. Het hoeven niet de machtige landen te zijn. Het moet een krachtig idee zijn.

Een krachtig idee van klimaatrechtvaardigheid en milieurechtvaardigheid, een krachtig idee van economische rechtvaardigheid. Een krachtig idee van ethiek.

Toen het klimaatverdrag in Kopenhagen werd gesneuveld, was er een inheemse president van Bolivia nodig die destijds zei: "Ons doel is om de mensheid te redden en niet alleen de helft van de mensheid. We zijn hier om moeder aarde te redden". Nu heeft die ene actie een hele beweging op gang gebracht over de rechten van de natuur.

En mensen organiseren zich op nieuwe manieren om rivieren en bergen te beschermen en weet je, roepen op tot eco-sites, iets wat het arme Europese Parlement vorig jaar deed. Maar nu met de nieuwe verkiezingen in Europa, weet ik niet hoe ver deze dingen zullen gaan. Maar ik denk dat als de kleine eilandstaten op een vergelijkbare manier een bredere coalitie bijeenroepen en de weg vinden.

Laat me je een eenvoudig voorbeeld geven. Mijn lieve vriendin Anita Roddick, die The Body Shop oprichtte, zei altijd dat je als een mug moet zijn. De mug komt gewoon en irriteert je, dus je moet de buzz creëren en de machtige rijke landen uit hun ruimte van totale immuniteit halen. We kunnen doen wat we willen. En je moet nieuwe muggentactieken vinden.

TRT World: Denk je dat deze muggentactieken van de volgende generatie komen?

Vandana Shiva: Zoals ik al zei, kleine eilandstaten gecombineerd met jonge activisten en echte wetenschappers. Want er zijn tegenwoordig allerlei soorten wetenschappers in de wereld.

TRT World: Soevereine regeringen, zei u, lijken nu meer op corporate staten, en functioneren niet als regeringen maar als corporate vervuilers. Dus hoe kunnen deze kleine eilandstaten, met de grassroots-beweging en 'echte wetenschappers' concurreren met deze corporate staten?

Vandana Shiva: Daarom kunnen ze concurreren. Omdat de rijke landen gewoon de staten van de rijken zijn, landen zijn gewoon grote machten, of het nu de chemische machten of de oliemachten zijn.

De kleine eilandstaten zijn, gezien het feit dat ze klein zijn, enorm toegewijd aan de ecologie, hun cultuur en hun burgers.

Dus zijn zij de ware onafhankelijke soevereine stemmen van een staat die de natuur en de mensen vertegenwoordigt. Het Noorden vertegenwoordigt niet langer de natuur en de mensen. Het Noorden vertegenwoordigt hebzucht, dus het conflict is nu hebzucht versus de Aarde.

In dit conflict tussen natuur en mensen aan de ene kant en hebzucht aan de andere kant, zijn de staten in het Noorden verdwenen in de structuren van hebzucht.

De kleine eilandstaten lijken nog steeds de stem van de natuur en de mensen te zijn.

Daarom kunnen ze ze afdoen en uiteindelijk denk je dat de stem van de natuur de kracht zal hebben.

Het enige dat de uitkomst van iets zal bepalen. Alleen de stem van de natuur.

TRT World: Terug naar het uitgegeven advies. Ziet u dit als een positieve stap richting klimaatrechtvaardigheid?

Vandana Shiva: Het is een zeer positieve stap om drie redenen.

Ten eerste, in een tijd waarin de pestkoppen van de wereld verwachten dat de wereld stil blijft, is er een stem te horen van de kleine eilandstaten. Dat is een positieve stap om de pestkoppen te vertellen dat er andere mensen op deze planeet zijn.

De tweede reden is om mensen eraan te herinneren dat er heel veel juridisch bindende verdragen zijn. Een daarvan is de Wet van de Zee.

En ten derde helpen ze mensen eraan te herinneren dat we op de enige levende planeet leven die er is, en op deze levende planeet, Gaia. Het land, de biosfeer, de oceaan, die sfeer van één onderling verbonden geheel dat zijn leven in stand houdt en zijn temperatuur in stand houdt en de stroming van de zeeën en in afgelegen berggebieden en de meest afgelegen eilandstaten in stand houdt, en daarom moeten we ons met respect gedragen tegenover Gaia.

Misdaden tegen Gaia zijn misdaden tegen de menselijkheid.