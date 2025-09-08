De Belgisch-Congolese militair expert Jean-Jacques Wondo, die begin dit jaar werd vrijgelaten uit een Congolese gevangenis na een terdoodveroordeling, heeft Belgische en Europese autoriteiten om bescherming gevraagd. Wondo zegt herhaaldelijk “expliciete en ernstige doodsbedreigingen” te hebben ontvangen.

Volgens zijn entourage worden de bedreigingen expliciet gekoppeld aan een Congolese journalist die eind vorige maand in Tienen werd aangevallen. De journalist, een politieke vluchteling die kritiek heeft op het regime in Kinshasa, raakte gewond. De daders vluchtten nadat burgemeester Jonathan Holslag en Elias Cool, lokaal fractieleider voor Vlaams Belang, tussenbeide kwamen.

De bedreigers zouden hebben gezegd dat wat de journalist overkwam “niets is vergeleken met wat Wondo te wachten staat” en beweren zijn adres in België te kennen. Intussen is aangifte gedaan bij de politie. Wondo benadrukt dat de dreigementen deel uitmaken van een bredere intimidatiecampagne, waarbij ook familieleden in Kinshasa onder druk staan.