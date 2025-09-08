De Belgisch-Congolese militair expert Jean-Jacques Wondo, die begin dit jaar werd vrijgelaten uit een Congolese gevangenis na een terdoodveroordeling, heeft Belgische en Europese autoriteiten om bescherming gevraagd. Wondo zegt herhaaldelijk “expliciete en ernstige doodsbedreigingen” te hebben ontvangen.
Volgens zijn entourage worden de bedreigingen expliciet gekoppeld aan een Congolese journalist die eind vorige maand in Tienen werd aangevallen. De journalist, een politieke vluchteling die kritiek heeft op het regime in Kinshasa, raakte gewond. De daders vluchtten nadat burgemeester Jonathan Holslag en Elias Cool, lokaal fractieleider voor Vlaams Belang, tussenbeide kwamen.
De bedreigers zouden hebben gezegd dat wat de journalist overkwam “niets is vergeleken met wat Wondo te wachten staat” en beweren zijn adres in België te kennen. Intussen is aangifte gedaan bij de politie. Wondo benadrukt dat de dreigementen deel uitmaken van een bredere intimidatiecampagne, waarbij ook familieleden in Kinshasa onder druk staan.
Wondo waarschuwt dat critici van het regime in Kinshasa steeds vaker met bedreigingen en agressie te maken krijgen. Hij roept de Belgische en Europese autoriteiten op tot “onmiddellijk, krachtig en vastberaden optreden” om de verantwoordelijken, die volgens hem handelen in het belang van president Félix Tshisekedi of kringen dichtbij de Congolese macht, te identificeren, vervolgen en neutraliseren.
Jean-Jacques Wondo, specialist in geopolitiek en defensie in Centraal-Afrika, werd vorig jaar september samen met ongeveer dertig andere beklaagden ter dood veroordeeld door een militaire rechtbank in Kinshasa voor betrokkenheid bij een mislukte staatsgreep. Hij werd enkele dagen na de couppoging opgepakt, maar zijn advocaten hebben steeds gesteld dat er geen bewijs is van zijn betrokkenheid. Na een campagne voor zijn vrijlating werd hij in februari vrijgelaten en keerde terug naar België.
Critici waarschuwen dat de export van dergelijke gewelddadige en intimiderende praktijken naar België en Europa een reëel gevaar vormt. Wondo benadrukt dat preventieve maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat België een toevluchtsoord wordt voor dergelijke bedreigingen.