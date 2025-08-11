11 augustus 2025
Israël doodt vier journalisten van Al Jazeera bij aanval op Gaza-stad
Australië zal Palestina in september erkennen bij de Algemene Vergadering van de VN: Albanese
Rusland-Oekraïne-deal zal niemand 'supergelukkig' maken: Vance
Aanbevolen
Zelensky beweert dat Putin zich voorbereidt op verdere aanvallen, in plaats van een staakt-het-vuren
VN-Veiligheidsraad bevestigt territoriale integriteit van Syrië en veroordeelt inmenging
Trump belooft daklozen 'ver van de hoofdstad' te verwijderen uit Washington DC