Dagelijkse Nieuwsbrief | 11 Augustus
Israël doodt vier journalisten van Al Jazeera bij een aanval in Gaza-stad; en Trump belooft daklozen ‘ver van de hoofdstad’ te verwijderen, Washington, DC.
DNB_Dutch / TRT Global
11 augustus 2025

Israël doodt vier journalisten van Al Jazeera bij aanval op Gaza-stad

Australië zal Palestina in september erkennen bij de Algemene Vergadering van de VN: Albanese

Rusland-Oekraïne-deal zal niemand 'supergelukkig' maken: Vance

VN-Veiligheidsraad bevestigt territoriale integriteit van Syrië en veroordeelt inmenging

Trump belooft daklozen 'ver van de hoofdstad' te verwijderen uit Washington DC

