Een VN-expert heeft meer dan 60 bedrijven genoemd, waaronder grote wapenfabrikanten en technologiebedrijven, in een rapport over hun betrokkenheid bij het ondersteunen van illegale Israëlische nederzettingen en de militaire invasie in Gaza, die zij een "genocidale campagne" noemde.

De Italiaanse mensenrechtenadvocaat Francesca Albanese, VN-Speciaal Rapporteur voor de Bezette Palestijnse Gebieden, stelde het rapport samen op basis van meer dan 200 inzendingen van staten, mensenrechtenverdedigers, bedrijven en academici.

Het rapport, dat maandag werd gepubliceerd, roept bedrijven op om hun samenwerking met Israël te beëindigen en pleit voor juridische aansprakelijkheid van leidinggevenden die betrokken zijn bij vermeende schendingen van het internationaal recht.

"Terwijl het leven in Gaza wordt vernietigd en de Westelijke Jordaanoever onder toenemende aanvallen staat, laat dit rapport zien waarom de genocide van Israël doorgaat: omdat het winstgevend is voor velen," schreef Albanese in het 27 pagina's tellende document. Ze beschuldigde bedrijven ervan "financieel gebonden te zijn aan Israëls apartheid en militarisme."

De Israëlische missie in Genève noemde het rapport "juridisch ongegrond, lasterlijk en een flagrante misbruik van haar functie."

Israël staat terecht voor genocide bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog in Gaza, waarbij meer dan 56.500 Palestijnen zijn omgekomen. Het land heeft ook een totale blokkade opgelegd aan de Palestijnse enclave, waardoor meer dan 1,5 miljoen mensen risico lopen op hongersnood.

Wapen- en zware machinebedrijven bovenaan de lijst

Het rapport groepeert de bedrijven per sector, zoals militair of technologie, en maakt niet altijd duidelijk of ze verbonden zijn met nederzettingen of de aanval op Gaza. Het vermeldt dat ongeveer 15 bedrijven rechtstreeks hebben gereageerd op het kantoor van Albanese, maar hun antwoorden werden niet gepubliceerd.

Het noemt wapenbedrijven zoals Lockheed Martin en Leonardo, en beweert dat hun wapens in Gaza zijn gebruikt. Ook worden leveranciers van zware machines zoals Caterpillar en HD Hyundai genoemd, met de bewering dat hun apparatuur heeft bijgedragen aan de vernietiging van eigendommen in de Palestijnse gebieden.

Caterpillar heeft eerder verklaard dat het verwacht dat zijn producten in overeenstemming met het internationaal humanitair recht worden gebruikt. Geen van de bedrijven reageerde direct op verzoeken om commentaar van Reuters.

Ook technologiebedrijven betrokken

Technologiegiganten zoals Alphabet, Amazon, Microsoft en IBM werden genoemd als "centraal in Israëls surveillancesysteem en de voortdurende vernietiging van Gaza."

Alphabet heeft eerder zijn $ 1,2 miljard cloudservicescontract met de Israëlische overheid verdedigd en verklaard dat het niet gericht is op militaire of inlichtingenactiviteiten.

Palantir Technologies werd ook genoemd vanwege het leveren van AI-tools aan het Israëlische leger, hoewel details over het gebruik ervan niet werden opgenomen.

Het rapport breidt een eerdere VN-database van bedrijven die verbonden zijn met Israëlische nederzettingen uit, die voor het laatst werd bijgewerkt in juni 2023, door nieuwe bedrijven toe te voegen en banden met de voortdurende oorlog in Gaza te beschrijven.

Het rapport zal donderdag worden gepresenteerd aan de 47 leden tellende VN-Mensenrechtenraad. Hoewel de Raad geen juridisch bindende bevoegdheden heeft, hebben door VN-onderzoeken gedocumenteerde zaken soms geleid tot internationale vervolgingen.