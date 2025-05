Een vierde ronde van nucleaire besprekingen tussen Iran en de Verenigde Staten zal waarschijnlijk dit weekend plaatsvinden in de hoofdstad van Oman. Iraanse staatsmedia wijzen op 11 mei als een waarschijnlijke datum.

Een Iraanse bron dicht bij het onderhandelingsteam waarschuwde echter dat de timing nog niet definitief is. Tegenover Reuters verklaarde de bron: "De gesprekken zullen twee dagen duren in Muscat, ofwel op zaterdag en zondag, of op zondag en maandag."

De vierde ronde van onderhandelingen, die oorspronkelijk gepland stond voor 3 mei in Rome, werd uitgesteld. Bemiddelaar Oman gaf "logistieke redenen" als verklaring voor het uitstel.

De Amerikaanse toponderhandelaar Steve Witkoff verklaarde volgens Axios dat Washington probeert de volgende ronde gesprekken dit weekend te houden. Dit kwam een dag nadat het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken opnieuw benadrukte dat Teheran zich inzet voor diplomatie met Washington.

De Amerikaanse president Donald Trump, die de VS in 2018 terugtrok uit de nucleaire deal van 2015 tussen Iran en wereldmachten, heeft gedreigd Iran te bombarderen als er geen akkoord wordt bereikt met zijn regering om het langdurige geschil op te lossen.

Westerse landen beweren dat het nucleaire programma van Iran gericht is op de productie van wapens, terwijl Iran volhoudt dat het uitsluitend bedoeld is voor civiele doeleinden.

Kremlin wil 'eerlijk' nucleair akkoord tussen VS en Iran

Ondertussen heeft de Russische president Vladimir Poetin aan zijn Iraanse ambtgenoot Masoud Pezeshkian laten weten dat Moskou een "eerlijk" nucleair akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran wil en bereid is te helpen de gesprekken vooruit te helpen, aldus het Kremlin.

"De Russische zijde bevestigde haar bereidheid om bij te dragen aan de bevordering van deze dialoog met als doel een eerlijk akkoord te bereiken op basis van de principes van het internationaal recht," aldus het Kremlin in een samenvatting van een telefoongesprek tussen de leiders.

Rusland heeft sinds het begin van zijn offensief in Oekraïne in februari 2022 zijn militaire en diplomatieke banden met Iran versterkt. Beide landen, die onder zware westerse sancties staan, ondertekenden eerder dit jaar een strategisch partnerschap. Onlangs stuurde Moskou twee vliegtuigen om te helpen bij het blussen van een brand na een dodelijke explosie in de grootste commerciële haven van Iran.