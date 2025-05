Een Iraakse man die meerdere keren de Koran heeft ontheiligd in Zweden, is overleden, meldde een rechtbank in Stockholm donderdag.

Zweedse media meldden dat hij is omgekomen bij een schietpartij in een nabijgelegen stad.

Salwan Momika, 38 jaar oud, organiseerde meerdere verbrandingen en ontheiligingen van het heilige boek van de islam in Zweden.

Video's van deze acties kregen wereldwijde aandacht en veroorzaakten woede en kritiek in verschillende islamitische landen, wat op veel plaatsen leidde tot rellen en onrust.

Momika wordt momenteel door de Zweedse autoriteiten onderzocht wegens aanzetten tot haat tegen etnische groepen in Zweden.

De rechtbank van Stockholm meldde dat een uitspraak die gepland stond voor donderdag in een zaak waarin Momika een van de verdachten was, is uitgesteld omdat een van de verdachten is overleden.

Rechtbankdocumenten en de rechter in de zaak, Göran Lundahl, bevestigden dat de overledene Momika was, meldde het Zweedse persbureau TT.