De EU heeft woensdag een nieuw pakket sancties goedgekeurd dat gericht is op de 'schaduw' olietanker vloot van Rusland, terwijl Europa dreigt met verdere strafmaatregelen als Moskou niet instemt met een wapenstilstand in Oekraïne.

Kaja Kallas prees deze ontwikkeling en schreef op X: “We verhogen de druk op Rusland om een einde te maken aan zijn oorlog.”

“Het zal zich richten op meer van Rusland's schaduwvloot, die illegaal olie vervoert om inkomsten te genereren voor de agressie van (de Russische president Vladimir) Poetin,” voegde ze eraan toe.

De nieuwe maatregelen tegen het Kremlin — de 17e ronde van sancties door de EU sinds de grootschalige oorlog van Rusland met Oekraïne in 2022 — waren al in voorbereiding voordat Europese leiders hun laatste ultimatum aan Moskou stelden over door de VS geleide vredesinspanningen.

Open voor inzet van vliegtuigen

Eerder verklaarde de Franse president Emmanuel Macron dat Parijs geen derde wereldoorlog wil ontketenen, maar benadrukte dat “Rusland niet zal stoppen als we het laten doorgaan.”

Hij herhaalde de noodzaak om Oekraïne te blijven steunen om zijn strijdkrachten te versterken.

“[…] we kunnen Oekraïne niet in de steek laten, vooral omdat het geen lid zal worden van de NAVO,” voegde hij eraan toe.

Hij benadrukte dat Frankrijk al decennia pleit voor 'nucleaire afschrikking' en wees erop dat het land zich niet heeft voorbereid op een 'frontlinie' of 'grondoorlog'.

Macron sprak ook over de bereidheid van Frankrijk om discussies te openen over de inzet van vliegtuigen met nucleaire bommen in Europese landen.

“Ik wil een debat starten, maar Frankrijk zal niet betalen voor de veiligheid van anderen. Dit zal niet ten koste gaan van wat we al hebben, en de uiteindelijke beslissing zal altijd bij Frankrijk liggen,” zei hij.