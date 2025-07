De Jemenitische Houthi-groepering heeft op 8 juli beelden vrijgegeven van een aanval die naar eigen zeggen is uitgevoerd op een groot vrachtschip met de naam Magic Seas terwijl het door de Rode Zee voer en die vermoedelijk op 6 juli heeft plaatsgevonden.

De Houthi's eisten op 7 juli de verantwoordelijkheid op voor een aanval op een bulkcarrier in de Rode Zee. Op 6 juli meldde de UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) dat er een aanval had plaatsgevonden op een schip op 51 zeemijlen ten zuidwesten van de haven van Hudaidah in Jemen.

De beelden tonen verschillende punten waarop het schip werd aangevallen, naast een gewapende overval op het schip door leden van de Jemenitische groepering. Yahya Saree, de woordvoerder van de Houthi-groep, merkte op dat de aanval werd uitgevoerd met “twee onbemande boten, vijf ballistische en kruisraketten en drie drones”.

Het schip, een Liberiaans bulkschip volgens MarineTraffic, is aan het einde van de video volledig onder water te zien in het water van de Rode Zee.