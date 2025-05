Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Columbia University-student Mahmoud Khalil de wettigheid van zijn arrestatie door immigratieautoriteiten in New Jersey mag blijven aanvechten, in plaats van in Louisiana waar hij wordt vastgehouden.

De uitspraak van Amerikaanse districtsrechter Michael Farbiarz in Newark, New Jersey, op dinsdag betekent dat eventuele beroepen in de zaak van de Palestijnse activist zullen worden behandeld door het 3e Amerikaanse Circuit Hof van Beroep, waar een 6-6 verdeling is tussen actieve rechters die zijn benoemd door Republikeinse en Democratische presidenten, in plaats van het 5e Circuit Hof van Beroep, het meest conservatieve hof van beroep van het land.

Khalils zaak wordt gezien als een test van de pogingen van Republikeinse president Trump om pro-Palestijnse activisten uit te zetten die niet van een misdaad zijn beschuldigd. Zijn advocaten stellen dat Trumps regering hem onterecht heeft aangepakt vanwege zijn politieke opvattingen en prominente rol in studentenprotesten.

De Trump-regering zegt dat ze de visa heeft ingetrokken van honderden buitenlandse studenten die volgens hen hebben deelgenomen aan de protesten die zich over universiteitscampussen verspreidden tegen de Amerikaanse medeplichtigheid aan de genocide in Gaza en militaire steun aan Israël.

De overheid stelt dat Khalil, 30 jaar, en andere internationale studenten die deelnemen de buitenlandse belangen van de VS schaden.

Het jurisdictiegeschil ontstond omdat Khalil, een legale permanente inwoner die geboren is in een Palestijns vluchtelingenkamp in Syrië, enkele uren in een detentiecentrum in New Jersey doorbracht na zijn arrestatie op 8 maart in het naburige Manhattan.

Khalils advocaten stelden dat dit New Jersey een geschikte locatie maakt om de uitzettingspogingen van de overheid aan te vechten in een aparte zaak bij de immigratierechtbank. Overheidsadvocaten betoogden echter dat dergelijke zaken, bekend als habeas corpus-verzoeken, moeten worden ingediend in het district waar een gedetineerde wordt vastgehouden.

Tijdens een hoorzitting op 28 maart zei Farbiarz dat het zijn hoop was dat "rechters rechters zijn, en ze de zaken op dezelfde manier zullen bekijken, ongeacht de locatie."

Khalils advocaten hebben Farbiarz ook gevraagd om hem vrij te laten uit de gevangenis terwijl de zaak loopt, zodat hij bij zijn Amerikaanse vrouw Noor Abdalla kan zijn voor de geboorte van hun eerste kind.

Volgens een brief van haar arts die bij de rechtbank is ingediend, is Abdalla's uitgerekende datum 28 april.