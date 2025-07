Een militaire helikopter van de vredesmissie van de Afrikaanse Unie in Somalië is dinsdag neergestort op het vliegveld in de hoofdstad Mogadishu en vatte vlam, zo meldde het door de staat gerunde nieuwsagentschap SONNA.

De helikopter van de Ondersteunings- en stabilisatiemissie van de Afrikaanse Unie in Somalië (AUSSOM) vervoerde acht personen toen het tijdens de landing neerstortte, aldus SONNA op hun X-account. Ze voegden eraan toe dat de brand inmiddels onder controle was gebracht.

Het was direct na het incident niet duidelijk of er slachtoffers waren. Een woordvoerder van AUSSOM was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.

"We hoorden de explosie en zagen rook en vlammen boven de helikopter," vertelde Farah Abdulle, die op het vliegveld werkt, aan Reuters. "De rook bedekte de helikopter volledig."

AUSSOM heeft meer dan 11.000 personeelsleden in Somalië om het leger van het land te ondersteunen in de strijd tegen de terreurgroep al Shabab.

De aan Al Qaeda gelieerde groep voert al bijna twee decennia een terreurcampagne om de internationaal erkende regering van Somalië omver te werpen en haar eigen bewind te vestigen.