De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, heeft tijdens zijn tweedaags bezoek aan Washington, DC, een reeks ontmoetingen op hoog niveau gehouden met Amerikaanse functionarissen over belangrijke bilaterale en regionale kwesties.

Fidan ontmoette woensdag het Amerikaanse congreslid Joe Wilson in de Turkse ambassade in de Amerikaanse hoofdstad, zo maakte het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bekend.

Wilson is lid van de House Foreign Affairs en House Armed Services Committees en medevoorzitter van de Congressional Caucus on US-Türkiye Relations and Turkish Americans.

Het ministerie gaf geen details vrij over de inhoud van de ontmoeting.

Fidan ontving ook vertegenwoordigers van de American Coalition for Syria in de Turkse missie.

De ontmoeting vond plaats te midden van lopende regionale discussies over de politieke en humanitaire situatie in Syrië, evenals de rol van Turkije in het stabiliseren van het door conflicten geteisterde land.

Er werden geen verdere details bekendgemaakt over de besprekingen.

Fidans agenda omvatte ook deelname aan een rondetafelgesprek bij de in Ankara gevestigde Stichting voor Politiek, Economisch en Sociaal Onderzoek - SETA's DC-kantoor op woensdag.

Bilaterale betrekkingen en regionale kwesties

Fidan bezocht de VS om zijn Amerikaanse ambtgenoot, Marco Rubio, te ontmoeten en een reeks bilaterale en regionale kwesties te bespreken, waaronder de noodzaak van een permanent staakt-het-vuren in het belegerde Gaza.

De ontmoeting volgde op kwesties die werden besproken tijdens een telefoongesprek op 16 maart tussen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Amerikaanse president Donald Trump.

Beide partijen bespraken ook inspanningen om een staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne te bereiken, waarbij Turkije zijn steun uitsprak voor recente Amerikaanse inspanningen op dit gebied.

De besprekingen omvatten ook het lopende vredesproces tussen Azerbeidzjan en Armenië en het belang van stabiliteit in Bosnië en Herzegovina voor de bredere Balkanregio.