De Indiase premier Narendra Modi heeft ontkend dat een buitenlandse leider heeft bemiddeld in een staakt-het-vuren tussen India en Pakistan tijdens hun recente conflict. Hiermee wees hij herhaalde beweringen van de Amerikaanse president Donald Trump af, die stelde dat Washington vrede had bemiddeld.

"Geen enkele wereldleider heeft ons gevraagd de operatie te stoppen," zei Modi in het parlement tijdens een debat over "Operatie Sindoor", de militaire campagne die in mei tegen Pakistan werd gelanceerd.

Modi noemde Trump niet bij naam.

Sinds 7 mei heeft Trump en zijn regering bijna 30 keer beweerd dat de Verenigde Staten hebben ingegrepen om een volledige oorlog tussen de nucleair bewapende buren te voorkomen. Islamabad heeft de rol van Washington erkend, maar New Delhi blijft dit ontkennen.

Kort conflict

Het conflict werd veroorzaakt door een terreuraanslag in april op toeristen in door India bestuurd Kasjmir, waarbij gewapende mannen 26 mensen doodden, voornamelijk hindoes. India gaf Pakistan de schuld van het steunen van de aanvallers, een beschuldiging die Islamabad ontkende.

Meer dan 70 mensen kwamen om aan beide zijden tijdens vier dagen van hevige gevechten in mei, voordat Trump een staakt-het-vuren aankondigde.

"Als ik er niet was geweest, zouden er nu zes grote oorlogen aan de gang zijn. India zou vechten met Pakistan," zei Trump maandag tijdens een bezoek aan Schotland.

Modi beweerde echter dat het Pakistan was dat om een stopzetting smeekte. "Ze voelden de hitte van onze aanvallen," zei hij.

Zijn verklaring kwam nadat Rahul Gandhi van de oppositiepartij Congress hem uitdaagde om in het parlement te zeggen dat "Donald Trump liegt."

Kasjmir, een regio met een moslimmeerderheid, is sinds 1947 verdeeld tussen India en Pakistan. Beide landen claimen het gebied volledig en hebben twee oorlogen en meerdere conflicten over het grondgebied uitgevochten.

De gevechten in mei brachten de rivalen dicht bij een nieuwe oorlog, maar Trump claimde publiekelijk de eer voor het stoppen ervan – een versie die door Islamabad werd erkend, maar door New Delhi krachtig werd afgewezen.