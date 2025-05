De nieuwe Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft beloofd de samenwerking met Turkije uit te breiden en benadrukt de belangrijke strategische rol van het land binnen de NAVO-alliantie.

“Turkije is een buitengewoon waardevolle en belangrijke NAVO-partner voor ons, en ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om deze samenwerking te behouden en verder uit te breiden,” zei Merz tijdens een gezamenlijke persconferentie met NAVO-chef Mark Rutte in Brussel op vrijdag, na hun ontmoeting.

Merz benadrukte dat Turkije een regio binnen het NAVO-grondgebied beschermt waarvan het strategische belang absoluut cruciaal is. Hij merkte op dat zij tijdens hun gesprek met Rutte de rol en bijdragen van Ankara hebben besproken.

De bondskanselier kondigde ook aan dat hij van plan is om binnenkort Ankara te bezoeken, op uitnodiging van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.