Een rechtbank in Stockholm heeft een man veroordeeld voor het aanzetten tot etnische haat tijdens vier Koranverbrandingen in 2023, die wereldwijd, vooral in moslimlanden, tot verontwaardiging leidden.

Het vonnis werd maandag uitgesproken, slechts enkele dagen nadat de medeverdachte van de man, Salwan Momika (38), woensdagavond laat werd doodgeschoten in een appartement ten zuidwesten van Stockholm.

De rechtbank van Stockholm zou de volgende dag uitspraak doen tegen Momika en de 50-jarige Salwan Najem, maar stelde dit uit tot maandag na de dood van Momika.

"Binnen het kader van de vrijheid van meningsuiting is er veel ruimte om kritisch te zijn op een religie in een feitelijk en objectief debat," zei rechter Goran Lundahl in een verklaring.

"Tegelijkertijd geeft het uiten van een mening over religie iemand niet de vrije hand om alles te zeggen of te doen zonder het risico te lopen de groep die dat geloof aanhangt te beledigen," voegde hij eraan toe.

De rechtbank achtte Najem (50) schuldig aan vier gevallen van "ophitsing tegen een nationale of etnische groep".

'Minachting voor de moslimgroep'

Hij kreeg een voorwaardelijke straf, wat in Zweden betekent dat als hij binnen een proeftijd van twee jaar opnieuw een misdrijf pleegt, de rechtbank zijn straf zal herzien.

Daarnaast werd hij veroordeeld tot het betalen van een boete van 4.000 kronen (€358).

Najem heeft beroep aangetekend tegen het vonnis.

De twee mannen werden beschuldigd van het ontheiligen van de Koran, onder meer door exemplaren ervan te verbranden, terwijl ze denigrerende opmerkingen maakten over moslims — op twee verschillende gelegenheden gebeurde dit buiten een moskee in Stockholm.

De Zweedse regering bekritiseerde destijds herhaaldelijk de ontheiligingen, maar benadrukte dat vrijheid van meningsuiting in de grondwet van het land is gegarandeerd.

"Zelfs als het motief was om kritiek te uiten op de islamitische religie, overschreden de handelingen en het gedrag ruimschoots wat een feitelijk debat en kritiek vormt. Bij alle gelegenheden drukten de demonstraties minachting uit voor de moslimgroep," aldus de rechter.