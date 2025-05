Sinds de val van het Baath-regime in Syrië worden er bijna dagelijks massagraven ontdekt in verschillende provincies en regio's van het land, en vooral in Damascus. Deze graven wachten op onderzoek door experts.

Uveys Al-Dabish, een senior internationaal jurist bij Global Rights Compliance (GRC), gaf in een interview met Anadolu uitleg over de ontdekte massagraven, de procedures die gevolgd moeten worden en het belang van het bewaren van documenten na de val van het regime.

Al-Dabish benadrukte dat het verwijderen van lichamen uit de graven en het identificeren ervan, als onderdeel van zoek- en reddingsinspanningen, een "moeilijke en gevaarlijke" taak is.

Hij wees erop dat er mijnen in deze gebieden kunnen zijn geplaatst, waardoor opgravingen door professionele teams moeten worden uitgevoerd.

"Ik denk niet dat Syrië momenteel de capaciteit heeft om deze lichamen op te graven," beoordeelde Al-Dabish, en hij merkte op dat het proces in samenwerking met NGO's zou kunnen worden uitgevoerd.

Hij gaf aan dat het identificeren of lokaliseren van de slachtoffers een langdurig proces is en wees op de noodzaak van internationale deskundige ondersteuning.

Al-Dabish waarschuwde dat niet-deskundigen zich niet moeten bemoeien met de graven, waar de stoffelijke resten liggen van burgers van wie wordt aangenomen dat ze zijn gedood door het regime van Bashar al-Assad.

"Wees alsjeblieft voorzichtig, raak de massagraven of documenten niet aan. Als je niet klaar bent om dit te doen of niet de capaciteit hebt, raadpleeg dan experts," zei hij.

Al-Dabish, die Damascus in 2013 verliet en zijn land voor het eerst bezocht na de val van het regime, deelde mee dat hij na zijn aankomst in Damascus veldbezoeken bracht aan enkele veiligheidsfaciliteiten.

Hij observeerde dat veel mensen probeerden documenten te verzamelen zonder enige veiligheidsbeoordeling.

“Ik weet dat iedereen opgetogen is, maar ik vind dat dit proces beter moet worden georganiseerd en uitgevoerd door goed opgeleide mensen,” zei Al-Dabis, die opmerkte dat in sommige faciliteiten die hij bezocht alle documenten en bezittingen over de vloeren verspreid lagen.

Al-Dabish waarschuwde onervaren mensen die niet weten hoe ze met mijnen of munitie moeten omgaan om voorzichtig te zijn met potentiële vallen die ze tegen kunnen komen.

Hij benadrukte dat elke stap die wordt gezet en elk document dat wordt verzameld, moet worden geregistreerd, omdat de documenten gebruikt moeten worden voor de verantwoording van gepleegde misdaden of voor het lokaliseren van vermisten.

"Deze archieven zijn erg belangrijk om te begrijpen wat er in Syrië is gebeurd," verklaarde Al-Dabish.