De Pakistaanse minister van Informatie, Attaullah Tarar, zei dat India een “zeer felle reactie” van Pakistan tegemoet zal zien, nadat India begin woensdag op verschillende plaatsen raketten had afgevuurd op Pakistaans grondgebied, waarbij ten minste acht mensen omkwamen, waaronder een kind, aldus Pakistaanse autoriteiten.

"Wat de huidige situatie betreft, we reageren. Volgens de eerste berichten hebben we twee Indiase vliegtuigen neergeschoten en India is duidelijk de agressor, de provocateur," zei Tarar tegen de Britse zender Sky News.

De raketten van India troffen locaties in het door Pakistan bestuurde Kasjmir en in de oostelijke provincie Punjab. Eén raketaanval trof een moskee in de stad Bahawalpur in Punjab, waar een kind werd gedood en een vrouw en man gewond raakten.