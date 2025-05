De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zal een eendaags bezoek brengen aan China, zo meldde een officiële verklaring uit Peking op dinsdag.

Het bezoek aan Peking op woensdag door Araghchi, waar hij de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zal ontmoeten, vindt plaats te midden van de lopende directe en indirecte nucleaire onderhandelingen van Iran met de VS, die worden bemiddeld door Oman. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking verklaarde dat het bezoek plaatsvindt op uitnodiging van Wang.

Teheran en Washington hebben al twee rondes van gesprekken gevoerd, eerst in de Omaanse hoofdstad Muscat en vervolgens in de Italiaanse hoofdstad Rome. De regering-Trump heeft verklaard dat beide partijen “zeer goede vooruitgang” hebben geboekt, terwijl Araghchi de gesprekken omschreef als “constructief en goed.” Teheran en Washington zullen zaterdag in Oman een derde ronde van gesprekken houden.

De indirecte nucleaire gesprekken, die op 13 april in Muscat zijn begonnen, richten zich op het nucleaire programma van Iran, waarbij beide partijen via Oman als tussenpersoon communiceren.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd met militaire actie tegen Iran als er geen nieuwe overeenkomst wordt bereikt ter vervanging van de nucleaire deal van 2015, die onder de vorige regering-Obama werd gesloten. Teheran heeft echter benadrukt dat het niet “in het openbaar” met Washington zal onderhandelen.