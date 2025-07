Russische drone- en artillerieaanvallen hebben de Oekraïense hoofdstad en steden in de oostelijke regio Donetsk getroffen, waarbij minstens vijf mensen zijn omgekomen en twaalf anderen gewond zijn geraakt, aldus Oekraïense functionarissen.

In de hoofdstad meldden functionarissen dat drones urenlange luchtalarmen veroorzaakten en het dak van een 16 verdiepingen tellend appartementencomplex in brand zetten. Er werden geen gewonden gemeld.

"In Kiev was er de hele avond een langdurig luchtalarm vanwege een Russische UAV-aanval," zei Tymur Tkachenko, hoofd van de militaire administratie van de stad.

Burgemeester Vitali Klitschko bevestigde het incident eveneens. Een video op lokale media toonde inwoners die schuilden in metrostations.

In Oost-Oekraïne meldde Vadym Filashkin, hoofd van de regionale staatsadministratie van Donetsk, dat Russische aanvallen meerdere steden hebben getroffen, waarbij huizen en infrastructuur werden beschadigd. Hij verklaarde dat drones en artillerie werden ingezet bij de aanvallen en beweerde dat Russische troepen zich blijven richten op bevolkte gebieden. Volgens functionarissen zijn ook verschillende burgers geëvacueerd.

De beweringen konden niet onafhankelijk worden geverifieerd, en Rusland heeft geen commentaar gegeven.

Oekraïense bezorgdheid over opschorting van Amerikaanse wapenleveringen

Het besluit van de Verenigde Staten om wapenleveringen aan Oekraïne — waaronder luchtverdedigingssystemen — op te schorten, heeft de bezorgdheid in Kiev vergroot, nu Rusland zijn drone- en raketaanvallen intensiveert. Sommige militaire analisten beschrijven deze aanvallen als de grootste sinds het begin van de oorlog meer dan drie jaar geleden.

Het Pentagon heeft de stap gebagatelliseerd en omschreef het als onderdeel van een bredere herziening van buitenlandse wapenleveringen en de voortdurende militaire hulp aan Oekraïne, in lijn met de veranderende defensieprioriteiten van Washington.

De Amerikaanse president Donald Trump mengde zich ook in het debat en beschuldigde president Joe Biden ervan de wapenvoorraden van het land uit te putten door grote hoeveelheden naar Oekraïne te sturen. "Biden heeft onze voorraden leeggehaald om wapens naar Oekraïne te sturen — we moeten ervoor zorgen dat we genoeg voor onszelf hebben," zei Trump. Hij voegde eraan toe dat hoewel de VS de reeds bestemde wapens voor Oekraïne niet heeft opgeschort, de huidige situatie een zorgvuldige beoordeling van de resterende reserves vereist.