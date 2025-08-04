Zaterdagochtend heeft een explosie forse schade aangericht in een opvanglocatie voor asielzoekers aan de Kleveringweg in Delft. Het pand, een voormalig hotel dat momenteel dienstdoet als tijdelijke opvanglocatie, werd deels ontruimd nadat een deel van de gevel op de vijfde verdieping werd weggeblazen. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

De explosie vond iets na 08.00 uur plaats. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en hebben het gebouw tijdelijk ontruimd om de veiligheid van de bewoners te garanderen. De bewoners van het getroffen deel worden voorlopig elders opgevangen.

Op videobeelden is te zien dat bakstenen, isolatiemateriaal en delen van een raamkozijn naar beneden zijn gekomen. De schade aan het pand is aanzienlijk. Volgens een woordvoerder van de brandweer was er echter "niet veel te blussen", en bleef hun inzet beperkt.