WERELD
1 min lezen
Explosie in opvanglocatie voor asielzoekers in Delft blaast deel van gevel weg
De opvanglocatie aan de Kleveringweg biedt noodonderdak aan zo’n 170 mensen.
Explosie in opvanglocatie voor asielzoekers in Delft blaast deel van gevel weg
ARCHIEFFOTO - De straten van Delft / TRT World
4 augustus 2025

Zaterdagochtend heeft een explosie forse schade aangericht in een opvanglocatie voor asielzoekers aan de Kleveringweg in Delft. Het pand, een voormalig hotel dat momenteel dienstdoet als tijdelijke opvanglocatie, werd deels ontruimd nadat een deel van de gevel op de vijfde verdieping werd weggeblazen. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

De explosie vond iets na 08.00 uur plaats. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en hebben het gebouw tijdelijk ontruimd om de veiligheid van de bewoners te garanderen. De bewoners van het getroffen deel worden voorlopig elders opgevangen.

Op videobeelden is te zien dat bakstenen, isolatiemateriaal en delen van een raamkozijn naar beneden zijn gekomen. De schade aan het pand is aanzienlijk. Volgens een woordvoerder van de brandweer was er echter "niet veel te blussen", en bleef hun inzet beperkt.

recommended

De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Een van de scenario’s is dat een elektrische step die in brand vloog de ontploffing heeft veroorzaakt. Op beelden is een verkoolde step voor het pand te zien. De politie onderzoekt ook of menselijk handelen een rol kan hebben gespeeld. Vooralsnog is er geen officiële bevestiging over de exacte oorzaak.

De opvanglocatie aan de Kleveringweg biedt noodonderdak aan zo’n 170 mensen.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us